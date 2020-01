Vermiste labrador duikt na een week fris gewassen terug op: “Een raadsel wie hem een wasbeurt gaf” Jurgen Geyselings

23 januari 2020

10u10 11 Herenthout Exact een week na de verdwijning van labrador Tyra werd het beestje in goede gezondheid teruggevonden in de tuin van de buren. Opmerkelijk: De hond werd frisgewassen en lekker ruikend teruggevonden. “Voor ons is het duidelijk dat hij hier of daar een fikse welnessbeurt onderging”, klinkt het bij de eigenaars.

Vorige week woensdag, op 15 januari, verdween aan de Itegemse Steenweg in Herenthout de dertienjarige bruine labrador Tyra. De hond is eigendom van de familie Mariën-’t Seyen en loopt al zijn hele leven lang vrijuit rond in en rond het huis en in de weides achter het huis van de familie. Tot hij vorige woensdag niet meer kwam opduiken dus. “Er werd direct een opsporingsbericht verspreid via Facebook”, weet schoondochter Jessy die mee op zoek ging naar Tyra. “Er kwamen tientallen reacties op het bericht en via via kwamen we in contact met ‘lostdogzzz’, een organisatie die zich inzet voor het terugvinden van verdwenen honden. Uit alle hoeken van de regio schoten vrijwilligers ter hulp om Tyra terug te vinden en het opsporingsbericht op Facebook werd meer dan duizend maal gedeeld. Jammer genoeg zonder resultaat.”

We zijn enorm blij dat hij terug is, maar het feit dat hij frisgewassen en zacht werd teruggevonden roept vraagtekens op Jessy

Er werden op talloze plaatsen flyers gehangen en camerabeelden uit de buurt werden nagekeken maar nergens was de bruine labrador te vinden. Ook de politie werd verwittigd, net als dierenasielen en dierenwinkels maar zonder resultaat.

Tot woensdag 22 januari. Het was toen exact een week stil rond de Herenthoutse labrador. “De buurman stond plots aan de deur met de melding dat Tyra vlakbij de haag in hun open tuin zat”, vertelt Jessy. “We durven er niet naartoe gaan omdat hij misschien zou gaan lopen vertelde hij. Toen we onze bruine labrador effectief aantroffen in de tuin bij de buren was hij enorm bang en hebben we hem meegenomen. Het meest opvallende aan de terugkeer van Tyra is dat hij er enorm fris en goed uitziet na een weekje ronddolen. Het lijkt ons wel dat hij een fikse wasbeurt ondergaan heeft, hij ruikt momenteel fris gewassen en is heel zacht. We zijn enorm blij dat Tyra terug thuis is, maar voor ons is het gissen waar hij de ganse week vertoefd heeft. Het lijkt er voor ons sterk op dat hij ergens goed gezeten heeft en niks tekortkwam. Maar waar, dat blijft een groot raadsel!”