Verkeershinder in Molenstraat en Jodenstraat Jurgen Geyselings

01 mei 2020

09u34 0 Herenthout Maandag starten in het centrum van Herenthout op verschillende plaatsen wegenwerken. Zowel in de Jodenstraat als de Molenstraat zal er verkeershinder zijn.

Vanaf maandag staan in het Herenthoutse centrum wegenwerken op het programma. In de Jodenstraat, net voor het kruispunt met de Verbistlaan zal een deel van de rijbaan, het voetpad en het fietspad onderbroken zijn door werken in opdracht van Pidpa. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben hier voorrang.

In een eerste fase worden er vier huisaansluitingen uitgevoerd waarbij de rijweg, het voetpad en fietspad richting ‘t Punt onderbroken zijn. Aansluitend op deze werken, in een tweede fase, wordt de aansluiting op de riolering uitgevoerd. Waardoor het verkeer in de andere richting hinder zal ondervinden. De werken in de Jodenstraat zullen elf werkdagen in beslag nemen.

Molenstraat

Naast de werken in de Jodenstraat wordt er begin komende week, op maandag en dinsdag ook gewerkt in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 19. Pidpa laat ook hier werken uitvoeren waardoor een deel van de rijbaan en het voetpad onderbroken is en de voorrangsregel van kracht is. De werken in de Molenstraat zullen twee werkdagen in beslag nemen.