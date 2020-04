Verkeershinder door rioleringswerken aan het kruispunt van Langstraat met Schoetersstraat Jurgen Geyselings

20 april 2020

09u12 1 Herenthout Aan het kruispunt van Langstraat met Schoetersstraat vinden vanaf vandaag tot en met woensdag 29 april werkzaamheden plaats.

Vanaf vandaag, maandag 20 april worden er werken uitgevoerd aan het kruispunt van de Langstraat en de Schoetersstraat. Er worden herstellingen uitgevoerd aan een inspectieput in de Langstraat en aan de riool die naar de Schoetersstraat loopt.

Tijdens deze werken zal een deel van de rijbaan en het fietspad onderbroken zijn, waardoor de voorrangsregel geldt. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben voorrang. De werken zullen in totaal 9 werkdagen in beslag nemen en afgerond worden op woensdag 29 april. Voor het verkeer dat de Schoetersstraat in of uit moet is er een wegomleiding voorzien.