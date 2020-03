Veel rookontwikkeling bij brandje in woning Wouter Demuynck

22 maart 2020

22u10 4 Herenthout In een woning op de Bergensesteenweg in Herenthout is zondagavond rond 21.20 uur brand ontstaan. Die zorgde vooral voor veel rookontwikkeling.

Vermoedelijk was de bewoner in slaap gevallen, waarna een sigaret op een kussen begon te smeulen. Tot een echte brand kwam het niet, maar in de woning was wel grote rookontwikkeling ontstaan. De brandweerlieden verluchtten de woning en blusten het kussen.

De bewoner werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd.