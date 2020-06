Vanaf volgende week kan je je fiets weer laten merken Jurgen Geyselings

10 juni 2020

19u56 0 Herenthout Mensen die hun fiets willen laten merken, kunnen vanaf volgende week opnieuw terecht op het gemeentehuis in Herenthout. Dat kan enkel op afspraak.

Het merken van de fietsen gebeurt telkens op woensdagnamiddag. Afspraken kunnen gemaakt worden voor volgende data: 17 juni, 24 juni, 8 juli en 19 juli 2020 via 014 50 21 21 of via mail naar info@herenthout.be.