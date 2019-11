Vanaf Nieuwjaar ook herbruikbare bekers op evenementen van gemeentebestuur Jurgen Geyselings

04 november 2019

16u30

Naar jaarlijkse traditie organiseert het lokaal bestuur in Herenthout op de eerste zondag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsdrink waarbij ze haar burgers een gratis drankje aanbiedt. Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals, verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes en petflesjes. Alle drankjes moeten dan geserveerd worden in herbruikbare bekers of glazen.

Het bestuur zal voor de nieuwjaarsdrink dus geen wegwerpglazen meer gebruiken maar de drankjes schenken in herbruikbare bekers. Ze zal deze huren van een gespecialiseerde firma die ook voorziet in sociale tewerkstelling. Ook de deelnemende verenigingen zullen rekening moeten houden met deze wijziging. Op de infovergadering van morgen 5 november krijgen ze van de milieuambtenaar meer informatie en toelichting over het verbod op wegwerp en het gebruik van herbruikbare glazen.