Vanaf maandag onder strikte voorwaarden weer tennis bij TC De Bergen: “Hopelijk houdt iedereen zich aan de regels” Jurgen Geyselings

02 mei 2020

15u20 16 Herenthout Stilaan worden de corona-touwtjes een beetje losser gelaten. Zo zullen sportievelingen vanaf maandag 4 mei opnieuw een balletje kunnen slaan op hun geliefkoosde tennisvelden. Bij TC De Bergen in Herenthout is men alvast klaar om hun leden te ontvangen, al is het wel zonder de bijhorende ‘after-tennis’ in het café, want dat blijft nog steeds gesloten.

Sofie Kegelaers en Jurgen Snijers van TC De Bergen zijn maar al te blij dat ze vanaf maandag hun tennisvrienden weer op hun geliefkoosde tennisclub in Herenthout kunnen ontvangen. “Vanaf 4 mei mag er onder strikte voorwaarden weer tennis gespeeld worden”, weet uitbaatster Sofie Kegelaers. “Alleen enkelspel, of een partijtje tennis onder vier personen van hetzelfde gezin zijn toegestaan.”

Extra maatregelen

Naast het beperkt aantal personen dat de terreinen samen mag betreden is men bij iedere tennisclub verplicht een handvol zaken te respecteren. “We voorzien handgels voor de sporters alvorens ze het terrein betreden”, gaat Sofie verder. “Verder zijn er geen stoelen of scorebordjes en werden ook vuilbakken verwijderd. Iedereen die speelt, zal achteraf de terreinen moeten keren met handschoenen aan of met een handdoek rond de handen. Douchen zal iedereen thuis moeten doen, want zowel de deuren van het café als die van de douches moeten we dichthouden.” Voor alle info betreffende het spelen van tennis op TC De Bergen kan men terecht op de website.

Hopelijk houdt iedereen zich netjes aan de maatregelen, dan bestaat de kans dat we op 18 mei alweer van een dubbelpartijtje kunnen genieten Sofie Kegelaers

Als iedereen zich netjes aan de voorwaarden houdt, is er een kans dat vanaf 18 mei de maatregelen versoepeld worden. “Hopelijk gebeurt dit, dan is er opnieuw kans op dubbelspel en kan onze tennisschool weer van start gaan”, klinkt het. “Vele mensen staan te popelen om te komen, maar dat de crisis een negatief effect heeft op ons ledenaantal hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Momenteel tellen we ongeveer 400 leden, in een normaal jaar zitten we aan 500, maar de zomer is nog lang en we hopen dat iedereen de weg terug naar De Bergen zal vinden.”

40 jaar TC De Bergen

Dit jaar bestaat de club exact 40 jaar en staat er een groots jubileumfeest op het programma, normaalgezien dan toch. “Het feest op 27 juni is voorlopig een groot twijfelgeval”, vreest Sofie. “Er staat een food truck festival met verschillende dj’s gepland. Dit zou samenvallen met ons jaarlijks tornooi, het hoogtepunt van onze tenniszomer.”