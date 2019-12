Vanaf dit weekend kappingswerken in het Merodebos Jurgen Geyselings

12 december 2019

In de Merodebossen in Herenthout start het Agentschap Natuur en Bos dit weekend met het kappen van bomen. De kappingen zullen plaatsvinden in het bosgedeelte tegen de Merodestraat en achter het voetbalveld van FC Valvecke op de hoek van de Merodestraat en de Nijlense Steenweg.

Er zullen in hoofdzaak Corsicaanse dennen gekapt worden in het Merodebos. De kappingen zijn nodig om de andere bomen in het bos meer ruimte te geven. Daarnaast worden ook de bomen die omgewaaid zijn tijdens de laatste storm verwijderd uit het bos. De werken in het Merodebos zullen een kleine maand in beslag nemen.