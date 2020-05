Vanaf dinsdag opnieuw maandelijks naar de markt in Herenthout Jurgen Geyselings

25 mei 2020

12u04 0 Herenthout De maandelijkse markt in Herenthout krijgt opnieuw groen licht. Vanaf morgen nemen marktkramers het centrum weer in op de derde dinsdag van de maand en kunnen bezoekers er weer terecht, hetzij onder bepaalde voorwaarden.

De Nationale Veiligheidsraad gaf zijn fiat voor markten tot vijftig kramen die op regelmatige basis georganiseerd worden. Naar aanleiding hiervan gaf ook het lokale bestuur in Herenthout groen licht om de maandelijkse markt vanaf dinsdag 26 mei opnieuw te laten doorgaan, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

107 bezoekers

Er is slechts één in- en uitgang, namelijk aan het kruispunt van Markt met Molenstraat. De andere toegangen via Nijlense Steenweg en Bouwelse Steenweg worden afgesloten. Dit is noodzakelijk omdat de bezoekers moeten geregistreerd worden. Er mogen slechts 107 bezoekers tegelijkertijd op de markt aanwezig zijn. Aan zowel de ingang als de uitgang plaatst men handgel ter beschikking van de bezoekers en er wordt éénrichtingsverkeer gecreëerd door middel van nadarhekken en signalisatielint. De looprichting wordt aangeduid met pijlen die op de weg zullen worden gemarkeerd.

Politietoezicht

Aan de bezoekers van de markt wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen en eten en drinken op de markt mag niet geconsumeerd worden, ook geen proevertjes. Marktbezoekers worden individueel verwacht en er mag niet meer tijd genomen worden dan noodzakelijk om boodschappen te doen. De politie zal toezicht houden op het naleven van de voornoemde maatregelen net als ook op de basisregels voor social distancing.