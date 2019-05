Van den Broeck-Prolians lanceert de VDB ScanApp: “We streven ernaar om onze producten met een minimum aan tijdverlies bij de klant brengen” Jurgen Geyselings

22 mei 2019

15u12 0 Herenthout Bij Van den Broeck - Prolians aan de Atealaan in Herenthout pakt men sinds kort uit met een compleet nieuwe dienstverlening betreffende het sneller en efficiënter de gewenste producten bij de klant te brengen. Met de VDB ScanApp kan de klant via een applicatie op zijn mobiele telefoon vanaf eender waar en op ieder moment van de dag zijn gewenste product bestellen bij Van den Broeck-Prolians.

Van den Broeck - Prolians is gehuisvest ten midden van het industriegebied tussen Herentals en Herenthout aan het op- en afrittencomplex van de E313-snelweg. Het bedrijf werd reeds 239 jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in interieur en bouwbenodigdheden. Naast de vestiging in Herenthout heeft men nog een tweede vestiging in Malle. De digitalisering heeft ook in de bouwsector reeds zijn intrede gemaakt en dus mag de Herenthoutse firma de boot niet missen.

“We hadden al onze digitale webshop en sinds kort hebben we met de introductie van de VDB-ScanApp een paradepaardje in handen”, klinkt het bij Martijn Vandersteen, E-commerce Specialist bij de firma. “De klant heeft dezer dagen minder en minder tijd om zelf tot bij de winkel te komen om materialen te kiezen en bestellen die hij nodig heeft. Met deze applicatie proberen we het voor de klant zo simpel mogelijk te maken om zelfs vanop de werf waar hij aan de slag is zijn bestellingen te plaatsen.” Het overgrote deel van de klanten bij Van den Broeck - Prolians zijn bouwprofessionals.

Met de ScanApp kan de klant door het inscannen van de barcode op de gewenste producten alle info over het product terugvinden, kan hij producten vergelijken en tenslotte kan hij de gewenste producten zonder tijdverlies aanschaffen. “We zijn superblij en fier om als eerste in Europa met een ScanApp op de proppen te komen”, vertelt Tristan Schoofs van Van den Broeck - Prolians. “We hopen om op deze manier onze vestiging te laten groeien en hebben als doel de ganse markt in België te bereiken.”

“De VDB ScannApp geeft de klant een blik op de 245.000 beschikbare producten die er in onze winkel te verkrijgen zijn”, gaat Martijn Vandersteen verder. “De klant kan uiteindelijk kiezen tussen de afhaling van het gewenste product in onze vestiging of de levering ervan op het gewenste adres. De klant bespaart een flink stuk van zijn kostbare tijd door de levering van het product rechtstreeks op de werf. De gekozen producten worden reeds dag na bestelling afgeleverd door onze medewerkers.”