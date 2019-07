Van den Broeck-Prolians krijgt beloning voor inspanningen die ze leveren richting hun klanten Jurgen Geyselings

10 juli 2019

11u25 0 Herenthout Van den Broeck - Prolians, specialist voor bouw en interieur, gelegen aan de Atealaan op het industrieterrein tussen Herenthout en Herentals hernieuwde onlangs het ISO 9001:2015 certificaat. Een beloning voor de jarenlange inspanningen op vlak van kwaliteitsmanagement.

Het ISO 9001:2015 certificaat wordt uitgedeeld aan bedrijven die zich richten op het verbeteren van klantgerichtheid en klanttevredenheid. Het is een wereldwijd geaccepteerde norm die aantoont dat een firma voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen en deze blijven verbeteren. Het kwaliteitssysteem van Van den Broeck - Prolians werd getoetst door BCC, het Belgisch Centrum voor Certificatie en kreeg een positieve beoordeling. Hierdoor verkreeg de firma het vernieuwde ISO 9001:2015 certificaat met een geldigheidsperiode voor drie jaar, tot 2022 dus.

Joël Toremans, algemeen directeur bij Van den Broeck - Prolians, is fier met deze nieuwe certificering. “Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij onze firma hoog in het vaandel. Ons kwaliteitssysteem is een belangrijk instrument om op een gestructureerde manier te werken aan continue verbetering van onze dienstverlening en processen. De hernieuwing van het certificaat zien wij dan ook als een bevestiging richting onze klanten dat we doen wat we hen beloven”, weet Toremans.

Van den Broeck - Prolians heeft naast hun winkel en kantoren in Herenthout nog een tweede vestiging in Oostmalle. Ze verdelen een assortiment van meer dan 400.000 producten gericht op het gebied van bouw en interieur. Over de twee vestigingen verdeeld, stelt de bouw- en interieurfirma ongeveer een vijftigtal werknemers te werk.