Umani Group neemt dienstenchequebedrijf Het PoetsPaleis over Jurgen Geyselings

29 juni 2020

16u01 1 Herenthout Het PoetsPaleis, een Kempens diesntenchequebedrijf voor huishoudhulpen, met roots in Herenthout, wordt overgenomen door Umani Group. Het PoetsPaleis heeft zo’n 600 medewerkers.

Umani Group is een bedrijf dat actief is over het hele land, met onder meer uitzendbedrijf Flexer, talentagentschap Umani Agency en dienstenchequebedrijf Blink in de portefeuille. Met de overname vult Umani Group zijn blinde vlek in de Kempen op. De naam en de kantoren van het PoetsPaleis blijven behouden en ook de zaakvoerders blijven aan boord om de nieuwe samenwerking verder te begeleiden. Met de overname groeit de dienstenchequetak van het Umani Group uit tot 1.500 medewerkers.

Trots

“Wij blikken met enorm veel fierheid en trots terug op het succesvolle parcours dat we met PoetsPaleis hebben gelopen”, vertelt Bart Keynen, eigenaar en zaakvoerder van het PoetsPaleis. “Dat succes was alleen mogelijk dankzij de medewerkers, de huishoudhulpen en de loyale klanten. Onze formule delen we graag met de nieuwe collega’s van de Umani Group.

De overname van het PoetsPaleis toont de ambitie van de Umani Group. “Door de overname van ASAP Services afgelopen jaar hebben we dienstenchequekantoren in heel het land, met uitzondering van de regio Kempen. Het actieterrein van het PoetsPaleis is dan ook perfect complementair”, aldus Sarah Porco, CEO van Blink.