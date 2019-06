Uitzonderlijke verkeersmaatregelen betreffende Herenthout kermis Jurgen Geyselings

28 juni 2019

Vanaf zondag 30 juni staat in het centrum van Herenthout de jaarlijkse zomerkermis op het programma. Vanaf zondag 30 juni tot en met donderdag 4 juli zijn de attracties op de Herenthoutse Markt en rond de kerk geopend. Op zondag 7 juli is de kermis in Herenthout nog een extra dagje geopend.

Gedurende deze dagen gelden er in het centrum van het stoetersdorp uitzonderlijke verkeersmaatregelen tussen 13 uur en 24 uur. Alle verkeer op de Markt is verboden, enkel het doorgaand verkeer vanuit de Vonckstraat en de Jodenstraat blijft mogelijk tijdens de kermis. In de andere straten die uitkomen op de Markt, namelijk een gedeelte van de Molenstraat, de Nijlense Steenweg en de Bouwelse Steenweg is enkel plaatselijk verkeer toegelaten tijdens Herenthout kermis.