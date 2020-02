Uitverkochte Zaal Lux geniet van Stereo MC’s Jurgen Geyselings

11u47 0 Herenthout In Herenthout heeft de Britse band Stereo MC’s zondagavond een uitverkochte zaal Lux getrakteerd op het eerste concert van 2020. En of het de moeite was.

Vierhonderd muziekliefhebbers zakten tijdens het stormweer af richting Herenthout voor het concert van Stereo MC’s in Zaal Lux. Met hits als ‘Connected’ en ‘Step it up’ kreeg frontman Rob Birch de zaal zonder problemen aan het dansen.

Feestje!

“Sjonge, sjonge, was me dat een feestje”, zegt de jarige Jef Aerts na het optreden. “Zowat een uurtje slaagde ik er in om me in de achterste gelederen op te houden, maar dan werden we onweerstaanbaar naar de tweede rij toe gezogen. Wie het aandurft om het bekendste nummer ‘Connected’ al als vijfde nummer op de setlist te zetten, maar de vibe vervolgens constant op immens hoog niveau weet te houden, is absoluut in zijn missie geslaagd. Bedankt, MinC en op naar het volgende hoogtepunt!”

De Mens/Soulsister

De concertorganisatoren van MinC hebben dit voorjaar nog twee evenementen op de agenda staan in Zaal Lux. Op zondag 8 maart zakt Soulsister af naar Herenthout en op vrijdag 20 maart komen de heren van De Mens muziekminaars verwennen. Wie tickets wil voor één van beide concerten, komt helaas te laat. Beide concerten waren op enkele dagen al uitverkocht.