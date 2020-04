Uitbaters Zellehof brengen dit weekend verrassingspakketten tot bij de klanten thuis Jurgen Geyselings

17 april 2020

14u55 4 Herenthout Dit weekend brengen de uitbaters van café Zellehof in Herenthout verschillende soorten manden vol met lekkers naar hun klanten thuis. Het gaat om een éénmalig initiatief dat door iedereen gesmaakt werd, zo waren in een mum van tijd alle manden aan man, vrouw of gezin gebracht.

‘Zellehof, altijd verlof’ is al meer dan vier jaar de leuze die bij het gelijknamige Herenthoutse café hoort. Voor uitbaters Keppa en Ine duurt het ‘coronaverlof’ ondertussen lang genoeg. Vorige week kwamen ze met het idee op de proppen om hun klanten thuis te voorzien van lekkere drankjes verdeeld over verschillende verrassingsmanden. “We merkten dat enkele horeca-collega’s in de buurt initiatief namen, voornamelijk met eten dan”, vertelt uitbaatster Ine Henderickx. “Toen we dat zagen dachten we, waarom ook wij als café zoiets niet in elkaar knutselen? We hebben ten slotte een koeling vol lekkere dranken staan.”

Volledig uitverkocht

En of het een succes bleek. “Op korte tijd was alles volledig uitverkocht”, gaat cafébaas Keppa Egaña Bouwen verder. “Ik zag een man in Gent die net hetzelfde deed en mede daardoor zijn we met de verkoop van onze verrassingsmanden begonnen. We verdienen hier een extra centje mee, maar eerlijk gezegd is het ons daar niet om te doen. Het is eerder ludiek en daarom ook een éénmalig initiatief.” Dat beide uitbaters hun klanten van het Zellehof missen is duidelijk. “Op deze manier kunnen we al onze lieve klanten nog eens terugzien, eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste van de ganse actie”, vertelt Ine.

Hengsten en merries

‘t Zellehof biedt hun klanten verschillende soorten verrassingsmanden aan dit weekend. Om in de sfeer van het het Zellehof te blijven - het café bevindt zich namelijk midden in de weides tussen tientallen paarden - kwamen Ine en Keppa op het idee om de samenstellingen van de manden te linken aan de paardenwereld. Zo staan er onder meer voor de mannen ‘Black Stalion’ en ‘Triple Stalion’ manden op de lijst. Respectievelijk een mand vol donkere bieren en een mand vol tripelbiertjes. Op het damesmenu vind je dan weer een ‘Merriepakket’, een mand met lekkere wijntjes. Alle pakketten zijn tevens voorzien van kaas, salami, een stukje cake en een potje advocaat. Voor gezinnen voorziet men een heus ‘Stalpakket’ een combinatie van de vorige manden met enkele leuke extra’s voor de veulentjes van de hengst en merrie des huizes.

“Wij vinden het alvast superfijn om iets als dit in elkaar te steken en de klanten ook zo bleek aan het succes van de verkoop van de manden”, weten de uitbaters. “Het is een win-win situatie voor iedereen. Misschien geven we hiermee wel een startschot waardoor ook andere Herenthoutse kroegen met iets leuk op de proppen komen in deze toch wel rare café-tijden.”