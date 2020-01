Uitbaters Tennisclub De Bergen plaatsen defribillator:

“Een leven kunnen redden, het zal je maar overkomen” Jurgen Geyselings

29 januari 2020

14u20 5 Herenthout Bij tennisclub De Bergen in Herenthout beschikt men sinds vandaag, woensdag 29 januari, over een defribillator. Het toestel kan van levensbelang zijn wanneer een persoon het bewustzijn verliest en is een enorm hulpmiddel om een hart dat door bepaalde ritmestoornissen stil komt te staan, weer op gang te brengen.

“Een leven kunnen redden. Het zal je maar overkomen. We zijn trots op deze investering”, prijkt op de Facebookpagina van TC De Bergen in Herenthout. Bij Tennisclub De Bergen heeft men sinds vandaag een defribillator hangen. “Hopelijk hebben we hem nooit nodig”, klinkt het bij uitbaatster van de club, Sofie Kegelaers. “Op deze manier willen we, in geval van nood, een extra hulpmiddel aanreiken naar onze klanten. Dan praat ik over zowel de tennissers, wandelaars als de fietsers die hier over de vloer passeren.”

Naar mijn mening zal men binnenkort overal op sportclubs over een defribillator moeten beschikken. Volledig terecht, vandaar de investering! Jurgen Snijers

In Herenthout beschikte men op minstens drie openbare plaatsen over een defribillator. Aan sportcentrum ‘t Kapelleke, het gemeentehuis aan de Bouwelse Steenweg en bij Huis Driane, hangen er reeds dergelijke toestellen. “Naar mijn mening zal men in de toekomst overal op sportclubs over een defribillator moeten beschikken, volledig terecht trouwens. Vandaar de investering bij onze tennisclub”, weet Jurgen Snijers van TC De Bergen. “We hebben weet van sportclubs in de omgeving waar in het verleden slachtoffers van een hartstilstand vielen op een sportveld en willen niets aan het toeval overlaten. Alle hulp bij een dergelijk voorval kan van pas komen, zo ook de defribillator.” Een defibrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht.

Infomoment

Het gebruik van de defribillator is niet echt moeilijk omdat de gebruiksaanwijzing er netjes bijhangt. Maar bij TC De Bergen laat men niets aan het toeval over. “Omdat we het belangrijk vinden om op de juiste manier aan de slag te gaan, zullen we binnenkort een infomoment organiseren in onze club. Tijdens deze cursus kan iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van het toestel, waaronder wijzelf, zich informeren over de juiste handelswijze wanneer een noodsituatie zich voordoet.”