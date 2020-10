Uit eten bij pop-up restaurant Jardin d’Amis blijkt succesvol concept: ‘Vergunning om te tafelen in schuur te Herenthout met maand verlengd’ Jurgen Geyselings

13 oktober 2020

09u34 0 Herenthout Sinds midden september kan de culinaire liefhebber terecht bij Jardin d’Amis aan de Nijlensesteenweg te Herenthout. Wegens het grote succes en de toeloop van de klanten werd de duur van het pop-up restaurant alvast met een maand verlengd tot 10 november.

Kok Jan Tobben van Just Cooking verwent sinds halverwege september zijn klanten in een gerestaureerde schuur vlakbij het centrum van Herenthout. “We laten onze gasten met hun voetjes onder tafel genieten van lekkere gerechten op een atypische locatie”, klonk het bij de opening. Omwille van het grote succes werd de overeenkomst met de eigenaar van de schuur en de vergunning alvast met een maand verlengd.

“Goed nieuws!”, klinkt het bij de uitbater van Jardin d’Amis. “Door het grote succes van ons pop-up restaurant hebben we onze locatie in Herenthout alvast verlengd tot en met 10 november 2020. Dat wil zeggen dat de klanten dus een extra maand de tijd gekregen hebben om zich samen met hun bubbel omver te laten blazen door onze culinaire smaakmakers.”

Sharing is caring

De gerechten bij Jardin d’Amis zijn ideaal om te sharen. Kies dus enkele van je favoriete smaken en deel ze met je tafelgenoten. “Drie à vier gerechten zijn zeker voldoende voor een gevulde maag”, weet de kok. “Heb je toch nog honger? Dan bestel je gewoon nog wat bij. Onze chef-koks staan te popelen om je naar hogere culinaire sferen te vervoeren.”

Reserveren

Reserveren kan via de website. Gewoon doorklikken op de link, een datum uitkiezen en jouw tafeltje boeken. “Binnenkort schuif jij je voetjes dus gewoon onder tafel en geniet je van onze wereldse, maar toch herkenbare smaken”, gaat het verder. “Wees er snel bij, want door de coronamaatregelen zijn onze plaatsen per avond beperkt. We zien je graag binnenkort bij Jardin d’Amis.”