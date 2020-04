TijdMakers, broertje van Het PoetsPaleis zorgt voor de juiste klusjesman op de juiste plaats Jurgen Geyselings

04 april 2020

12u49 0 Herenthout TijdMakers, een concept van Het PoetsPaleis zorgt ervoor dat mensen via hen makkelijk de juiste man op de juiste plaats vinden voor het uitvoeren van allerhande klussen.

Met TijdMakers pakt dienstenchequebedrijf Het PoetsPaleis uit met een nieuw concept. “Met het PoetsPaleis willen we zorgen voor mensen. Onze kernwaarden zijn daar persoonlijk, respect, lokaal en verbondenheid”, weet Bart Keynen van Het PoetsPaleis.“Vanuit dat DNA kriebelde het al langer om meer te willen betekenen. Zeker ook omdat heel wat van onze klanten vroegen of we ook niet-particuliere zaken wilden poetsen. Omdat dit bij PoetsPaleis enkel met dienstencheques kan, zijn we op zoek gegaan naar hoe we dit wel konden aanbieden. Van daaruit is ons nieuw kindje TijdMakers geboren.”

“Ken jij niemand?”

Hoe dikwijls horen we niet in onze omgeving zeggen dat men graag de living wil laten schilderen of de ramen laten poetsen met de bijkomende vraag: “Ken jij niemand? Iemand betrouwbaar met een goede prijs.” Met dat in het achterhoofd werd TijdMakers opgericht. Mensen ontzorgen voor iets dat ze zoeken, niet kunnen of willen doen, niet het juiste materiaal of geen tijd of kennis voor hebben. Alles voor in en rondom je huis of bedrijf wil TijdMakers zo veel mogelijk kunnen aanbieden.

Win-Win

Hoe dit in zijn werk gaat legt Bart ons verder uit: “Poetsen voor bedrijven doen we met onze eigen mensen. Voor alle andere diensten werken we met lokale partners. Hier willen we een grote win-win bekomen doordat de partners uit de buurt zijn en dus niet van ver moeten komen. Dit wil ook zeggen dat ze zelf niet nodeloos verre verplaatsingen moeten maken en dus tijd verliezen. De partners profiteren van ons uitgebreid netwerk en onze database. Daarnaast heeft de klant ook niks dan voordelen: Hij moet zelf niet op zoek, het zijn betrouwbare vakmannen uit de buurt, één aanspreekpunt, enzovoort.”

Klusjes allerlei

Per regio heeft TijdMakers per dienst een maximaal aantal partners om zo ook intern geen concurrentie te hebben. Dit biedt ook het voordeel dat men voor dezelfde dienst meerdere partners heeft. “Heeft de ene het te druk hebben we dus nog wel alternatieven”, klinkt het. Naast bekende diensten zoals ramen wassen, zonnepanelen reinigen, opkuis van werven of appartementen, klusjes, onderhoud van de gasketel en tuinonderhoud staat Tijdmakers ook voor raamdecoratie aan huis, installatie of onderhoud beregening, onderhoud jacuzzi, catering van pizza’s tot all-in feesten.