Tijdelijke verkeersmaatregelen blijven van kracht tot eind oktober Jurgen Geyselings

16 augustus 2019

16u55 0 Herenthout Het gemeentebestuur van Herenthout besliste begin 2019 om tot 1 augustus 2019 een tijdelijke proefopstelling in te voeren in de Schransstraat en de Wiekevorstse Steenweg. De Schransstraat werd ingericht als doodlopende straat en in de Wiekevorstse Steenweg werd een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd, als proefopstelling en in afwachting van het advies van de mobiliteitsraad.

Omdat die mobiliteitsraad enkele weken geleden opnieuw werd samengesteld zal de raad pas voor de eerste keer samenkomen vanaf september. Daardoor werd beslist om de huidige proefopstellingen te verlengen tot 31 oktober 2019.

Nog in Herenthout zal vanaf woensdag 28 augustus tot woensdag 9 oktober een enkelrichting ingevoerd worden in de Koestraat. In het gedeelte tussen de Molenstraat en Zwanenberg zal enkel verkeer in de richting van de Molenstraat toegelaten worden. Die maatregel wordt genomen omdat er gedurende zes weken een bouwkraan op de rijweg zal staan bij nieuwbouwwerken. Het Herenthoutse schepencollege zal na verloop van tijd de verkeerssituatie evalueren om eventueel in de toekomst de Koestraat definitief als éénrichtingsstraat te laten dienen.