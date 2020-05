Tijdelijke verkeershinder door werken Jurgen Geyselings

22 mei 2020

Herenthout Op twee plaatsen in Herenthout staan komende week werken gepland en zal het verkeer hierdoor hinder ondervinden. De werken bevinden zich in de Verbistlaan en Vonckstraat.

Vanaf maandag zal Flevius werken laten uitvoeren aan de Verbistlaan in Herenthout. Ter hoogte van het kruispunt met Hooghuis en het kruispunt met Kastanjelaan staan kabel- en sleufwerken gepland van 25 mei tot en met 12 juni. Gedurende de werken zal een deel van de rijweg, het fietspad en het voetpad onderbroken zijn. Er geldt een voorrangsregel die zal aangegeven worden door tijdelijke verkeerslichten.

Nog in het Stoetersdorp laat Pidpa-Hidrorio een huisaansluiting uitvoeren op donderdag 28 en vrijdag 29 mei ter hoogte van Vonckstraat 50. De hoofdleiding van de riolering ligt hier over de helft van de straat, vanaf deze woning gezien dan. Hierdoor is het noodzakelijk de straat twee dagen volledig af te sluiten voor het verkeer. Enkel plaatselijk verkeer zal er toegelaten zijn en er geldt een parkeerverbod ter hoogte van dit huis. Er wordt in beide richtingen een omleiding voorzien die gaat langsheen Jodenstraat, Brannekensstraat, Langstraat en Itegemse Steenweg.