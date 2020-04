Tekenaar Charel Cambré maakt cartoons over coronacrisis: “Hoe erg het ook is, deze dagen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie” Jurgen Geyselings

01 april 2020

13u28 4 Herenthout Herenthoutenaar en tekenaar van beroep Charel Cambré leeft zich dezer dagen uit achter zijn tekentafel. Om en bij de dertig cartoons die verband houden met de corona-crisis verschenen al op zijn Facebookpagina. “Het onderwerp, hoe erg het ook is, is een onuitputtelijke bron van inspiratie”, bekent hij.

Voor Charel Cambré is het geïsoleerd leven geen onbekende situatie. “Voor mij verandert er eigenlijk niet veel”, weet hij. “Striptekenen is een vrij eenzaam beroep. Elke dag achter de tekentafel zitten en geen kat zien is niet zo vreemd voor mij.” En achter die tekentafel werkt de tekenaar van tal van stripreeksen de laatste weken vooral aan cartoons over de coronasituatie waarin we verzeild zitten. Zowel minister Maggie De Block als viroloog Marc Van Ranst en de gewone man passeerden al de revue.

Nuchtere kijk

“Alles wat er gebeurt dezer dagen vind ik zeer raar. Die sterftecijfers, we worden er stilaan aan gewend”, gaat hij verder. “Ik bekijk het allemaal dubbel. Je hoort of ziet niet anders meer dan corona, terwijl er op andere momenten ook de vreselijkste zaken gebeuren waar niets over gezegd wordt.” Charel bekijkt de situatie vrij nuchter. Hij vermoedt dat dit het geval is omdat er in zijn naaste omgeving nog niemand met het virus te maken kreeg.

Onuitputtelijke bron

Dat deze crisis een onuitputtelijke bron van informatie voor de tekenaar is, blijkt wanneer we zijn facebookpagina bekijken. “Een poosje geleden begon ik met een dagelijkse cartoon op facebook rond de crisis. Die ene cartoon werden er al snel twee en drie per dag. Ik moet verdorie opletten dat mijn ander werk er niet onder lijdt”, zegt hij met een lach. Ondertussen verschenen er al een dertigtal cartoons die verband houden met corona.

‘Pulloverman’

En blijkbaar is er nood aan een luchtige kijk op alles want de cartoons hebben een enorm succes en worden massaal gedeeld. “Eentje met Maggie de Block in de hoofdrol ging zowaar viraal en dan is er nog een reeks cartoons rond de figuur van Marc Van Ranst, ik heb hem omgetoverd tot ‘pulloverman’ een nieuw soort superheld”, vertelt de cartoonist. “Marc Van Ranst contacteerde me met de vraag of hij de cartoons kon kopen. Ik heb ze hem dan maar gratis gestuurd , dat was wel het minste wat ik kon doen voor die drukbezette man.” Hoogstwaarschijnlijk worden de cartoons, als heel deze periode voorbij is, gebundeld in een boekje. Dat moet dan een soort van naslagwerk worden voor toekomstige generaties.