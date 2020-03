Taxi Charly hoopt op hinderpremie voor zijn sector: “Besmettingsgevaar in een taxi is groot” Jurgen Geyselings

30 maart 2020

13u51 8 Herenthout Nu de mensen zich niet meer verplaatsen en het vliegverkeer beperkt is, valt voor de taxi-sector zo goed als alle personenvervoer weg. Ook bij Taxi Charly in Herenthout zit men met de handen in het haar en hoopt men op een tegemoetkoming van de overheid. “Besmettingen in de taxi zijn snel opgelopen”, klinkt het bij eigenaar Carl Horemans

Dat de gevolgen van de coronamaatregelen een sneeuwbaleffect met zich meebrengen voor allerhande bedrijven ondervinden ook de taxibedrijven. De twee taxibusjes van Taxi Charly in Luttelvelden in Herenthout staan dezer dagen meer stil dan dat ze op de baan rondrijden. Op dit moment heeft het Herenthouts taxibedrijf bijna geen enkele opdracht meer en het ziet er niet naar uit dat dit de eerste weken opgelost zal zijn. Ook het rolstoelvervoer ligt door de coronacrisis volledig stil.

De uitkering van een hinderpremie kan een oplossing zijn om een aantal faillissementen in de toekomst tegen te gaan Carl Horemans, Taxi Charly

“Op dit ogenblik ben ik de kleine luchthavenvervoerbedrijven aan het samenbrengen”, weet eigenaar van Taxi Charly Carl Horemans. “We krijgen totaal geen steun van de grote taxifederaties zoals APTU en GTL. Deze laatste willen wel onze centjes van ons lidgeld maar steunen enkel de grote taxibedrijven die in de steden actief zijn. Die taxibedrijven hebben nog een beperkt aantal transfers.” Carl hoopt dat ook de taxibedrijven, net als verschillende andere sectoren zoals bijvoorbeeld horeca en kappers, recht krijgen op de hinderpremie die de overheid beschikbaar stelt. “Deze premie kan een tijdelijke oplossing zijn om het aantal faillissementen in de toekomst tegen te gaan.”

Social distancing

“Social distancing is het grootste argument dat we wensen aan te halen in onze poging de bevoegde instanties te overhalen om ook onze sector onder te brengen in de niet-essentiële categorie”, staat te lezen in een petitie die opgestart werd door een collega van Carl. “Ook al verplichten we onze klant op de achterbank plaats te nemen, deze zal zich altijd binnen deze 1,5 meter bevinden. Levensgevaarlijk dus, zo is nu gebleken en door experts als dokter Van Ranst bijna dagelijks herhaald. Gevaarlijk om zelf besmet te geraken, maar uiteraard ook om eventueel zelf onze klanten te besmetten.”

Minister-president Jambon vraagt om niet met vreemde mensen in de wagen te zitten, hoe kan men dan de veiligheid in een taxi garanderen? Carl Horemans, Taxi Charly

“Minister-president Jambon verklaarde in het VTM-nieuws dat men best niet met vreemde mensen in de wagen gaat zitten”, gaat de taxichauffeur verder. “Hierdoor is besmettingsgevaar meer dan ooit aan de orde. Hoe kan de hij dan de veiligheid in een taxi verzekeren? Wij rijden meestal rond met mensen die we nooit gezien hebben.”

Terug in de zorg

De echtgenote van Carl is trouwens terug in de zorg aan de slag, een sector waarin ze voor haar taxiloopbaan al actief was. “Mijn echtgenote Carry Van Aerschot heeft intussen haar zelfstandig statuut als taxi-chauffeur opgegeven om hulp te bieden aan de maatschappij. Ze is terug aan de slag in de zorgsector, een sector waar de nood aan werkkracht op dit moment enorm groot is”, besluit Carl.