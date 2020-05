Studenten op zoek naar een rustige studeerplek kunnen tijdens blokperiode terecht in ‘t Oud Kapelleke

Jurgen Geyselings

28 mei 2020

09u10 1 Herenthout In Herenthout wordt er vanaf vandaag een studeerplaats voorzien in ‘t Oud Kapelleke voor studenten die op een rustige manier hun leerstof willen inoefenen tijdens de blokperiode.

Samen met het einde van een bewogen schooljaar komt ook de blokperiode voor de studenten er weer aan. Studenten die nood hebben aan een rustige plek om zich volledig te kunnen concentreren op hun studies kunnen dit jaar in Herenthout terecht in ‘t Oud Kapelleke aan de Bergense Steenweg. “De vorige jaren zorgden we steevast voor een rustige studeerplek in de bibliotheek”, klinkt het in het Stoetersdorp. “Omwille van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen kan dit jammer genoeg niet deze jaargang. Daarom stellen de uitbaters van de cafetaria van sportcomplex ‘t Kapelleke het feestzaaltje naast de cafetaria vanaf donderdag 28 mei ter beschikking van studenten.”

Studenten aan de hogeschool of de universiteit kunnen er alle werkdagen tussen 9 uur en 18 uur terecht. Het zaaltje, de oude kantine van de sportvelden, biedt voldoende oppervlakte om studenten ver genoeg uit elkaar te zetten zodat de veiligheidsvoorschriften omtrent corona gerespecteerd kunnen worden, tevens is er Wifi aanwezig. ‘t Oud Kapelleke biedt tijdens de blokperiode dagelijks plaats aan veertien studenten.