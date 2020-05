Striptekenaar Charel Cambré eert Stan Reypens in nieuw Amoras-album: ‘Nonkel Stan was wereldberoemd bokser in de Kempen’ Jurgen Geyselings

14u20 0 Herenthout Striptekenaar Charel Cambré brengt op de cover van het nieuwste Amoras-album hulde aan zijn nonkel Stan Reypens. Een voormalig Belgisch bokskampioen en dorpsgenoot die duidelijk veel indruk naliet op de Herenthoutse tekenaar.

Komende woensdag 18 mei ligt het zesde album van de stripreeks Amoras in de winkel. Amoras is een strip getekend door Herenthoutenaar Charel Cambré en is een volwassen, moderne versie van striphelden Suske en Wiske. In dit album geraken beide striphelden verwikkeld in een duister netwerk van straat- en kooigevechten. Voor de cover van het nieuwe album dat de titel ‘De underdog’ meekreeg, liet Charel Cambré zich inspireren door zijn nonkel, Herenthoutenaar en Belgisch kampioen Stan Reypens.

Wereldberoemd in de Kempen

“Beschouw dit album maar als een eerbetoon aan Nonkel Stan”, vertelt de tekenaar. “Ik en mijn broer hebben nog een jaar bij nonkel Stan en tante Julia gewoond toen mijn ouders aan het bouwen waren. Stan Reypens was een zeer kleurrijke figuur, ijzersterk en wereldberoemd in de Kempen!”. De striptekenaar schilderde zelf een prachtig portret van zijn nonkel, dat ook al figureerde in het eerste album van Amoras. De Herenthoutse bokskampioen overleed op 4 april in 2006.

Bokslegende

Stan Reypens, geboren in 1923 te Herenthout bokste tussen 1945 en 1951 tachtig kampen, waarvan 34 als liefhebber en 46 als prof. 63 keer sloot hij een kamp als winnaar af, waarvan elf met knock-out. Een viertal matchen eindigden onbeslist en de overige 13 verloor hij. Reypens werd in zijn carriere nooit knock-out geslagen. “Hij had gewoon te veel wilskracht om tegen de grond te gaan”, klonk het meermaals uit de monden van zijn supporters. Op donderdag 10 maart 1949 kroonde de bokslegende uit het Stoetersdorp zichzelf tot Belgisch kampioen in het Gentse Coliseum. De laatste kamp van Stan dateert uit 1951, op doktersadvies zei hij toen het boksen vaarwel.