Stripauteur Charel Cambré tekent zich de geschiedenisboeken in en wint Bronzen Adhemar 2020 Jurgen Geyselings

17 september 2020

16u07 10 Herenthout Herenthoutenaar en virtuoze ‘allestekenaar’ Charel Cambré mocht donderdagmiddag een prestigeuze prijs in ontvangst nemen. In Tour & Taxis te Brussel kreeg hij De Bronzen Adhemar 2020 toegewezen, veruit de belangrijkste bekroning voor een stripauteur in Vlaanderen.

De Bronzen Adhemar is genoemd naar de geniale zoon van dagbladverschijnsel Nero en bekroont sinds 1977 een Vlaamse stripauteur. De prijs wordt uitegereikt door Stripgids, het oudste striptijdschrift van Vlaanderen. Traditiegetrouw krijgt de winnaar van de Bronzen Adhemar niet alleen een geldprijs van 10.000 euro, maar ook een overzichtstentoonstelling in cultuurhuis de Warande, in de thuisstad van Stripgids, Turnhout. De tentoonstelling gaat van start op 26 november en loopt door tot 10 januari waarna ze doorreist langsheen onder meer het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal in Brussel.

Vraag Charel Cambré het meest waanzinnige te tekenen dat in je opkomt en hij tekent het. Schijnbaar moeiteloos! Jury Bronzen Adhemar 2020

“Met Charel Cambré bekroont de jury een veelzijdig auteur die als een echte voortrekker van de stripsector in Vlaanderen mag beschouwd worden. Een stripmaker die mensen in de breedte aanspreekt en met ‘Amoras’ een strip heeft gecreëerd die zijn plaats heeft in de stripgeschiedenis”, wist de jury te vertellen. “Vraag hem het meest waanzinnige dat in je hoofd opkomt om te tekenen en hij tekent het, schijnbaar moeiteloos. Charel Cambré is een grafische alleskunner en heeft dan ook nog eens een stijl die goed verkoopt. Hij kan enorm snel tekenen en met amper een paar lijnen een heel goede typering neerzetten. Wanneer hij plaats neemt achter zijn tekentafel, verschijnen de prachtigste dingen op het tekenpapier. Zijn tekenstijl spreekt heel veel mensen aan.” De jury bestaat uit een aantal vooraanstaande personen in het tekenwereldje. Onder meer de laureaat van 2018 Jeroen Janssen, VTM journalist Patrick Van Gompel, stripauteur Mila Van Goethem en enkele anderen verkozen Charel Cambré tot winnaar.

(Lees verder onder foto)

In de voetsporen van Willy Vandersteen

De stripreeks ‘Amoras’, een nevenreeks van Vandersteens populaire helden Suske en Wiske, is een huzarenstukje. Charel Cambré kan dan ook met recht en rede ‘de Willy Vandersteen van zijn generatie’ genoemd worden. Hij runt als een manager een volwaardige studio om al zijn strips, cartoons en illustratiewerk tijdig bij zijn opdrachtgevers te krijgen. Talrijke tekenaars in België en het buitenland krijgen met de regelmaat van de klok werk toegestuurd om zijn hoge en kwalitatieve productie te kunnen volhouden. Zo worden jonge tekenaars opgeleid en krijgen ze de kans om te proeven van het professionele stripcircuit. De werklust van Cambré is legendarisch. Net als Vandersteen heeft hij sinds de start van zijn carrière talrijke strips gecreëerd. Recent nog ‘Suske en Wiske Junior’, maar ook zijn eigen jeugdreeks ‘Jump’, de voetbalstrip ‘Pinanti United’, de koningsstrip ‘Filip en Mathilde’, zijn versie van ‘Robbedoes’, de unieke inkijk in de stripwereld met ‘Heden Verse Vis’ en cartoons voor talrijke magazines… de lijst is lang en indrukwekkend.