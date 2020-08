Straten onder water in Herenthout en bomen over Itegemsesteenweg Toon Verheijen

16 augustus 2020

17u54 8

De hulpdiensten in Herenthout hadden zondagavond meer dan hun handen. Verschillende straten liepen onder water en moesten door de brandweer afgesloten worden. De Itegemsesteenweg werd dan weer afgesloten omdat er bomen over de rijbaan zijn gevallen. Ook in de Molenstraat stond er op een uur tijd flink wat water vooral omdat er twee fikse regenbuien na elkaar kwamen. Esther Van Der Moer vond het op zich wel aangenaam. “Het is warm genoeg geweest. Nu dus even genieten. Gelukkig viel het al bij al nog mee, maar sommige buren hebben wel zandzakjes moeten leggen.”



