Stoetersdorp smijt komende weekend zijn beentjes los op Herenthout Swingt Jurgen Geyselings

25 september 2019

18u30 0 Herenthout Sinds vele jaren staat er in Herenthout op de laatste zaterdag van september het -in de volksmond genoemde- Bal van de burgemeester op het programma. De laatste jaren ging deze zaterdag door het leven als de Dag Van De Burger. Met de nieuwe mensen aan het roer van de Herenthoutse politiek werd er voor een naamsverandering gekozen en zal het bal van de burgemeester plaatvinden onder de titel ‘Herenthout Swingt’.

In het Gemeentelijk Ontmoetings Centrum (GOC) Ter Voncke staat zaterdag voor het eerst ‘Herenthout Swingt’ op het programma. “Ook in een overgangsjaar wordt er in Herenthout gefeest!’, kopt de gemeente Herenthout op hun Facebookpagina. “In afwachting van een herwerkte versie van Dag van de Burger is er dit jaar op zaterdag 28 september alvast ‘Herenthout Swingt’ met talent van eigen ‘Huirtuitse’ bodem.”

“Na het afhaken van leden van de vorige werkgroep van de Dag van de Burger is er een nieuwe werkgroep samengesteld om dit evenement in leven te houden”, vertelt Sander Ooms, lid van de nieuwe werkgroep. “Met een nieuwe naam zorgen we alvast voor een nieuwe wind. In onze werkgroep zitten leden vanuit verschillende politieke strekkingen, zodat we gans Herenthout erbij kunnen betrekken.” Op het podium van Herenthout Swingt zullen Herenthoutse talenten het beste van zichzelf geven zaterdag. Onder meer Anita, PaSta, The Chalkheads en Hypesquad zullen GOC Ter Voncke in vuur en vlam zetten.

Als voorsmaakje op Herenthout Swingt organiseert de Herenthoutse Jeugddienst op vrijdagnamiddag een grootse After School Party in GOC Ter Voncke. De Herenthoutse kinderen uit de lagere school kunnen er dan tussen half vier en zes uur naar hartelust komen dansen op de allerleukste kinderliedjes. De After School Party zal doorgaan in een ware Jungle-stijl. Zowel De After School Party als Herenthout Swingt zijn gratis toegankelijk.