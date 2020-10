Exclusief voor abonnees Stoeters in diepe rouw gedompeld na het nieuws over eerste carnavalloos jaar in meer dan 70 jaar: ‘Erg, héél erg. We leven daar vele maanden naartoe met kameraden. Maar het is natuurlijk ook te begrijpen...” Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

14u51 4 Herenthout De Herenthoutse stoeter reageert teneergeslagen op het De Herenthoutse stoeter reageert teneergeslagen op het feit dat de stoet niet zal doorgaan volgend jaar . Maar tegelijk weten de carnavalisten ook wel dat het niet zomaar is dat Peer Stoet de editie van 2021 niet zal laten plaatsvinden.

In het stoetersdorp bij uitstek Herenthout, reageert men verslagen op het feit dat hun geliefde carnavalstoet in 2021 niet zal plaatsvinden. Het was de voorzitter van carnavalsvereniging Peer Stoet die vrijdagavond het jammerlijke nieuws aan de verantwoordelijken van de stoetgroepen meedeelde. ““We hebben alles uit voorzorg geannuleerd”, vertelde voorzitter van Peer Stoet Gunter Nevelsteen ons. “Omwille van alle onduidelijkheid omtrent de toekomst met corona in het achterhoofd, hebben we beslist om zowel de twee optochten op zondag, het Verkleed Bal op maandag en het kindercarnaval op dinsdag niet te laten doorgaan.”

De stoet, da’s iets uniek. Normaalgezien zaten we nu al iedere zondagavond bij elkaar om over alles te vergaderen, te repeteren en een pintje te drinken Stoeter Dave Smets

