Stickerverkoop Rode Kruis daalt met 70 procent:

‘Dit betekent een serieuze hap uit budget voor Herenthoutse afdeling’ Jurgen Geyselings

07 juli 2020

12u12 0 Herenthout De stickerverkoop van het Rode Kruis kende in gans Vlaanderen een enorme terugval wegens de coronacrisis. In Herenthout betekent een daling van de verkoop met 70% een serieuze hap uit het budget.

Zoals te verwachten zijn ook de inkomsten van de stickeractie van het plaatselijke Rode Kruis in Herenthout door de coronacrisis teleurstellend te noemen. “We kunnen zeggen dat de stickeractie van het Rode Kruis voor dit jaar ronduit teleurstellend is voor ons”, weet Marc Lauwen, woordvoerder van het Rode Kruis in Herenthout. “Ook voor de Herenthoutse afdeling betekent dit een serieuze hap uit het budget. De opbrengst ligt maar liefst zeventig procent lager dan de voorbije jaren.”

Toch blijft men niet stilstaan bij het Herenthoutse Rode Kruis. “Dit weerhoudt ons niet om onze belofte na te komen”, gaat het verder. “Er werd deze week nog een extra nieuw elektrisch hoog/laag bed voor onze uitleendienst aangekocht.” Zo beschikt men in het stoetersdorp weldra over acht van deze bedden om de Herenthoutenaar te helpen wanneer het nodig is.

Bij de uitleendienst van de Herenthoutse afdeling kan men terecht voor rolstoelen, looprekjes, rollators, elektrische bedden, krukken voor zowel groot als klein en nog veel meer. “Je vindt precies wat je nodig hebt”, gaat Marc Lauwen verder. “Alle materiaal voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen en we laten je maar al te graag zien hoe je de hulpmiddelen moet gebruiken. Net zoals we een folder meegeven waarin alle informatie over de toestellen nagelezen kan worden.”

Er wordt voor het ontlenen van de toestellen een beperkte huursom en een waarborg gevraagd. “Zo kunnen we garanderen dat de hulpmiddelen telkens in perfecte staat zijn wanneer men ze komt ontlenen”. De uitleendienst van afdeling Herenthout is te bereiken op 0494 54 28 83 bij Ivo Bosschaerts.