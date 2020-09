Stefan Laenen brengt Herenthoutse moordverhalen tot in de woonkamer Jurgen Geyselings

03 september 2020

18u16 2 Herenthout Een spannende avond, vol met straffe moordverhalen over Herenthout beleven? Stefan Laenen (38) brengt deze bekende en minder bekende herinneringen tot in de woonkamers van zijn dorpsgenoten. Wie liever niet griezelt in zijn eigen living kan in oktober terecht in La Taperia voor een spannend avondje.

Herenthoutenaar, journalist, leerkracht, acteur, levend standbeeld, lijkendrager en noem zo maar verder op, ‘manusje van alles’ Stefan Laenen deinst niet terug voor de één of andere rol waarin hij zich compleet onderdompelt. De komende maanden kruipt hij in de huid van een misdaadverteller die de Herenthoutse huiskamers rondtrekt met moordverhalen uit zijn eigen Stoetersdorp.

‘Miserenthout’

“In elke Herenthoutenaar schuilt een moordenaar, zo lijkt het wel”, vertelt Stefan. “De voorbije decennia zijn in het Stoetersdorp tientallen moorden gepleegd.” De vaak verjaarde dossiers werden de voorbije weken vanonder het stof gehaald door Stefan Laenen. Hij sprak nabestaanden van de verschillende slachtoffers en komt met deze verhalen richting de Herenthoutenaar. De moordverhalen waarbij iedere Herenthoutenaar de oren gespitst zal houden bundelde hij samen onder de noemer ‘Miserenthout’. “De verhalen zijn geen fictie, maar pure true crime”, weet hij. “Een straffe reconstructie met uniek beeldmateriaal.”

La Taperia

Doorgaans zal een voordracht anderhalf uur in beslag nemen. Het aantal toeschouwers in uw eigen living bepaalt uzelf, rekening houdend met de gangbare veiligheidsmaatregelen. Boekingen en informatie zijn verkrijgbaar via stefan.laenen@telenet.be of op 0495/69.78.06. Wie liever niet al te veel volk in zijn woonkamer ontvangt, kan in de komende weken maar beter de Facebookpagina van La Taperia in Herenthout in de gaten houden. “In oktober volgen er enkele voorstellingen in de tapaszaak”, gaat Laenen verder. “Met de aangepaste gerechten van moordchef ter plaatse Peter Cambré.”