Stand-upcomedian Peter Hens maakt zijn droom waar en staat in Antwerpse Arenberg met eigen show Jurgen Geyselings

27 februari 2020

10u41 2 Herenthout Nu zaterdag 29 februari staat Herenthoutenaar en stand-upcomedian Peter Hens voor de allereerste keer in de grote zaal van de Antwerpse Arenberg. Hij brengt er met ‘Rookie’ een grappige voorstelling voor kinderen van tien tot veertien jaar én hun ouders.

Peter Hens maakt zaterdag zijn droom waar: “Als stand-upcomedian op het podium staan in de grote zaal van de Antwerpse Arenberg. Wie had dat ooit gedacht?”, weet de fiere Herenthoutenaar. “Deze zaal wordt door zowat iedereen die ik ken in het wereldje omschreven als het Walhalla van de stand-upcomedy. Dat ik er dan ook nog met mijn eigenste ‘Rookie’ comedyshow mag staan, dat maakt het helemaal af.”

Herkenbaar en grappig

De voorstelling is doorspekt met humor voor kinderen binnen zeer herkenbare situaties voor de ouders afgewisseld met grappige liedjes. De hit ‘Ik mag mijn zusje niet meer slaan’ en de opvolg-hit ‘ik mag mijn broertje niet meer bijten’ zal alvast iedereen herkenbaar en grappig in de oren klinken. “Deze vorm van comedy is uniek in Vlaanderen”, zegt Peter. “We willen de kinderen aan het lachen brengen en tegelijk op een amusante manier waarschuwen voor de gevaren die onze moderene samenleving met zich meebrengt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan zaken zoals sexting en dergelijke. Op de één of andere manier zegt iedereen wel eens dat het allemaal beter was vroeger, graag speel ik hierop in door te verwijzen dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ echt wel niet zo lui is zoals in onze samenleving steeds gezegd wordt.”

Over gans Vlaanderen het voorprogramma mogen spelen van vaste waarden William Boeva en Jerom Dewulf, da’s een hele eer! Peter Hens

De carrière van de Herenthoutse stand-upcomedian kent dit jaar een enorme boost, minstens vier keer per week is hij hier of daar op het podium van een cultureel centrum te bewonderen. Zijn passages bij ‘Voor De Leeuwen’ (één) en ‘Belgium’s Got Talent’ (VTM) de voorbije jaren hebben hierbij zeker zijn invloed gehad. “Dit voorjaar trek ik gans Vlaanderen rond met zowel William Boeva als Jerom Dewulf”, vertelt Peter. “Overal mag ik bij deze vaste waarden in de comedywereld hun voorprogramma verzorgen, een hele eer!”.

‘Op de wilde boef...’

Ondertussen staat Peter Hens een viertal jaar op de planken. “Het was op een feestje voor de helpers van Costa Duffla in de zomer dat ik voor de allereerste keer op het podium kroop, zonder voorbereiding en met meer zenuwen dan ooit. Gewoonweg ‘op de wilde boef’ zoals ze het in de Kempen zeggen”, verduidelijkt hij. Ondertussen is het een voltijdse bezigheid voor Peter. “Na een cursus bij Bas Birker, enkele comedycafé’s, het Joker café in Antwerpen, tal van kleinere voorstellingen hier en daar, vorig jaar vijf keer de kleine zaal van de Arenberg en de vele voorprogramma’s is het dus nu tijd voor het grote werk, mijn eigen show in de grote zaal van de Arenberg in Antwerpen. Woooow!”