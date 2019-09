Sportievelingen, jong en oud, nemen het tegen elkaar op tijdens de Ronde van Herenthout Jurgen Geyselings

14 september 2019

09u04 2 Herenthout Een gans weekend staat het stoetersdorp in het teken van ‘De Ronde van Herenthout’. Jong en oud kan zich tijdens vier manches meten met de leeftijdsgenoten gedurende loopwedstrijden georganiseerd door de Herenthoutse Atletiekclub.

Woensdag kende de Ronde van Herenthout een druilerige start op de terreinen rond Sportcomplex ‘t Kapelleke in Herenthout. Ondertussen organiseert de Herenthoutse Atletiekclub al voor de 46ste keer het kampioenschap. Het regenweer hield de lopers niet tegen en vele deelnemers zakten met hun loopschoenen af richting de Bergense Steenweg net zoals ze dat deden op vrijdagavond in de Molenstraat. De allerjongsten nemen het op tegen elkaar tijdens een beperkte afstand terwijl de afstand van de wedstrijd naarmate de leeftijdscategorie toeneemt.

Woensdagavond ging de wedstrijd van start aan ‘t Kapelleke. Vrijdagavond en zaterdagavond volgen er wedstrijden in de dorpsstraten van Herenthout. Achtereenvolgens in de Molenstraat en de Vonckstraat geven de lopers het beste van zichzelf. Tenslotte kent De Ronde van Herenthout zijn finalewedstrijden op zondag wanneer het loopgebeuren zich terug afspeelt aan Sportcomplex ‘t Kapelleke.

Aansluitend op de wedstrijden van de Ronde van Herenthout organiseert de Herenthoutse Atletiekclub op zondag de Bosloop. Er kan dan gelopen worden rond het sportcomplex over verschillende afstanden. De categorieën zijn ingedeeld over wedstrijden van één, vier of tien kilometer.