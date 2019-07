Speelpleinwerking Herenthout breekt records Jurgen Geyselings

16u36 0 Herenthout Op de terreinen rond sportcomplex ‘t Kapelleke in Herenthout komen dezer dagen om en bij de hondervijftig kinderen samen om zich uit te leven op de Speelpleinwerking. “Met 155 kindjes op dinsdag hebben we het dagdeelnemersrecord alvast verbroken”, zegt Julie Van Orshaegen, verantwoordelijke bij de Herenthoutse jeugddienst.

Dat de speelpleinwerking in Herenthout - georganiseerd door de gemeente - ieder jaar weer tot een succes uitgroeit, kunnen we afleiden uit het aantal deelnemers dat er alweer present tekent deze week. “We ontvangen dagelijks ongeveer 140 enthousiaste jongeren”, zegt Julie Van Orshaegen. “Er zijn hier en daar sinds de start van de Speelpleinwerking op maandag al wel enkele kleine ongelukjes gebeurd, maar zonder al te veel erg. Spelen en ravotten gaan wel eens samen met een klein ongelukje, het hoort er nu eenmaal bij.”

De processierupsen krijgen ons niet klein. We hebben alles onder controle, het deelnemersrecord zal de komende dagen sowieso nogmaals sneuvelen. Julie Van Orshaegen

Net voor de start van de Herenthoutse speelpleinwerking was het voor de organisatie alle hens aan dek. In de bomen die rondom het sportcomplex staan, werd de alombekende processierups ontdekt. Het sein om op te treden. De meeste bomen werden in de loop van vorige week een tweetal keer gebrand zodat zeker 90% van alle rupsen zou moeten vernietigd zijn. Bij het branden komen er echter nog haartjes vrij die op de grond neervallen. “Enkele kindjes hebben hier of daar wel een beetje last van jeuk op hun lichaam, maar we kunnen stellen dat de processierupsen ons niet klein krijgen. We hebben alles onder controle”, verduidelijkt Julie. “Ik ben ervan overtuigd dat we de komende dagen het deelnemersrecord van dinsdag zullen zien sneuvelen, we moeten ambitieus zijn!”

De Herenthoutse speelpleinwerking op ‘t Kapelleke gaat iedere weekdag in juli (tot en met vrijdag 26 juli) van start om 10 uur en eindigt om 16.30 uur.