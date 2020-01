Soulsister geeft aftrap van concertreeks 2020 in Herenthoutse Zaal Lux Jurgen Geyselings

05 januari 2020

11u10 0 Herenthout Op zondag 8 maart komen de heren van Soulsister richting Herenthout in het kader van hun concertenreeks in 2020. Het optreden van Paul Michiels, Jan Leyers en hun band in Zaal Lux is meteen het startschot voor een passage langsheen enkele mooie muziektempels in gans Vlaanderen.

Een nieuw jaar? Dat staat voor de concertorganisatoren van MinC gelijk aan de aankondiging van een nieuw concert in Zaal Lux. Nadat eerder De Mens (20 maart) en Stereo MC’s (9 februari) bevestigden om het podium in de Herenthoutse muziektempel te betreden in 2020 is het ditmaal de beurt aan Soulsister. Paul Michiels, Jan Leyers en hun band zakken op zondag 8 maart af richting Zaal Lux om er als eerste in een rij van concerten in Vlaanderen het beste van zichzelf te geven.

Hitmachine

Soulsister geeft in Herenthout de aftrap van een concertenreeks in het voorjaar van 2020. Het betreft een try-out concert van hun ‘REWIND - 30 Years Heat’ concertreeks in de Brusselse AB waarin ze hun succesvol album ‘Heat’ dat exact dertig jaar geleden verscheen integraal op de planken brengen. Op het album vinden we onder meer de hits Facing Love, She’s Gone, Sweet Dreamer, Well Well Well en Through Before We Even Started. Naast het ‘Heat’-album zullen Michiels en Leyers tevens hun andere hits brengen in Zaal Lux. Dit in een uitgebreide bezetting, compleet met blazers, percussionist en algehele feest- en speelvreugde. Een aaneenreiging van meezingers dringt zich op tijdens het concert in Herenthout.

Concerttempels

Zaal Lux zet zich met de komst van Soulsister aan kop van een mooi lijstje van concertzalen waar ‘Polle Pap’ en de zijnen zullen passeren in 2020. Onder meer de AB Brussel, het Capitole in Gent, het Depot in Leuven, het Concertgebouw in Brugge en de Roma in Borgerhout maken zich op om in 2020 Soulsister te ontvangen. Het concert van De Mens in Herenthout is ondertussen al lang uitverkocht en voor het optreden van Stereo MC’s loopt de voorverkoop als een trein. Tickets voor de concerten in Zaal Lux in Herenthout zijn te verkrijgen via de website www.luxherenthout.be.