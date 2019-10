Snuisteren tussen de tweedehandsspullen in GOC Ter Voncke Jurgen Geyselings

06 oktober 2019

10u05 2 Herenthout Op zaterdag 5 oktober was het alweer een drukte van jewelste in het Gemeentelijk Openbaar Centrum (GOC) Ter Voncke in Herenthout. Vele jonge mama’s en papa’s kwamen er rondneuzen tussen de vele tweedehandsspullen die er te koop werden aangeboden. De Gezinsbond organiseerde er naar jaarlijkse traditie een grootse tweedehandsbeurs.

De bezoekers konden er terecht voor kinderkleding tot zestien jaar, babygerief, allerlei speelgoed, kinderfietsen en nog veel meer. De inkom van de beurs was zoals steeds volledig gratis. Het was er letterlijk snuisteren tussen de vele aangeboden spullen. “Ik kom hier jaarlijks naartoe en vind steeds wel weer iets waar ik mijn dochters blij mee kan maken”, weet Sofie Verlinden. “Het is voor de jonge gezinnen een goedkope manier om aan kledij en speelgoed te geraken. Ook voor wie graag van zijn spullen vanaf is, is het de ideale manier om hier met een standje plaats te nemen. Het is hier steeds over de koppen lopen.”

De gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van ons land. Ze staat in voor de belangenverdediging van alle gezinnnen in Vlaanderen en Brussel. Bij de Gezinsbond zijn honderdveertig personen in loondienst en ongeveeer dertienduizend vrijwilligers zijn actief bij de vereniging. Verdeeld over gans het land zijn tweehonderveertig duizend gezinnen aangesloten bij de gezinsbond.