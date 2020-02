Site Verheyen is werkelijk een schot in de roos als tijdelijke boogschutterslocatie Jurgen Geyselings

07 februari 2020

22u51 0 Herenthout Boogschuttersvereniging ‘De Eendracht Herenthout’ maakt sinds oktober gebruik van de leegstaande gebouwen van de Site Verheyen. Op de weliswaar tijdelijke indoor locatie oefenen de schutters op vrijdagavond en woensdagnamiddag met hun pijl en boog.

Sinds oktober kunnen de boogschutters van ‘De Eendracht Herenthout’ hun sport uitoefenen in de benedenverdieping van Site Verheyen in de Molenstraat te Herenthout. Toen de club enkele jaren geleden vertrok uit hun vertrouwd schutterslokaal in de Processieweg was het zoeken naar een locatie om ook in de winter actief te kunnen blijven. “We hebben twee à drie jaar zonder locatie gezeten voor het uitoefenen van onze sport in de winter”, weet voorzitter Bart Geeraerts. “We zijn dan ook enorm tevreden dat het gemeentebestuur vorig jaar op de proppen kwam met deze locatie als oplossing voor ons probleem. Dankzij onze indoor-locatie hebben we ons ledental kunnen opkrikken tot 32 actieve boogschutters binnen onze club. Onze club bestaat uit mensen van alle leeftijdscategoriën, als het ware van zes tot honderd jaar.”

Tijdelijke oplossing

In de zomer heeft de club zijn activiteiten aan sportcomplex ‘t Kapelleke aan de Bergense Steenweg waar een mooie schietstand op hen staat te wachten. Bij Site Verheyen waar ze deze winter actief zijn kunnen de boogschutters hun kunnen tonen op een achttien meter lange indoor-schietbaan. De boogschutters zijn iedere vrijdagavond actief en op woensdagnamiddag staat er een leuke initiatie op het programma. “Bij ons bezoek aan de zomerwedstrijd die De Eendracht Herenthout organiseert spraken leden van de club ons aan over het probleem dat er was tijdens de wintermaanden betreffende een geschikte locatie”, vertelt Schepen van Sport Stefanie Vrins. “Na kort overleg binnen het gemeentebestuur vonden we met de onderste verdieping van de leegstaande Site Verheyen een perfecte, maar weliswaar tijdelijke oplossing.” Wat er de volgende winter met de boogschutters zal gebeuren is nog een vraagteken, maar Schepen Vrins belooft alvast dat er volop naar een oplossing zal worden gezocht.

Normaalgezien zal in de loop van de komende jaren de ganse Site Verheyen ingepalmd worden door de Herenthoutse carnavalvereniging Peer Stoet. In de gebouwen komen na enkele aanpassingswerken het houtmagazijn, een kledingmagazijn, een naai-atelier en de opslag van het stoetarchief.