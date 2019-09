Schepen Michel Van Hoof stapt na 9 maanden op in Herenthout: “‘Politiek, da’s niks voor ons’, zei mijn moeder al” Jurgen Geyselings

15u42 3 Herenthout Herenthouts schepen Michel Van Hoof (Eenheid) stapt met onmiddellijke ingang op. Hij geeft zijn ambt door aan partijgenote Machteld Ledegen. “Ik heb gemerkt dat schepen zijn en alles wat erbij komt kijken, niet mijn ding is ”, zegt Van Hoof.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verraste Michel Van Hoof met zijn sterke uitslag. De immer goedlachse Herenthoutenaar wist maar liefst 532 voorkeurstemmen te verzamelen. Daarmee nestelde hij zich in de top vijf wat betreft voorkeursstemmen. Na bijna negen maanden besluit Van Hoof nu er een punt achter te zetten. Hij blijft wel gemeenteraadslid.

Partijgenote Machteld Ledegen zal Van Hoof opvolgen. In de tweede helft van de legislatuur zal Sander Ooms (ook Eenheid) de bevoegdheden van Ledegen overnemen.

Weloverwogen

“Ik heb voor mezelf de balans opgemaakt. Schepen zijn en alles wat daar bij komt kijken, is niet mijn ding”, aldus Van Hoof. “Om ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur de goede weg kan blijven volgen heb ik besloten om de handdoek in de ring te gooien. Let wel, ik ben echt niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb met mijn beste vrienden gesproken en dan alles op een rijtje gezet. Vijf jaar blijven zitten zou financieel aantrekkelijker zijn, maar zo zit ik niet in elkaar.”

‘Michel, politiek da’s niks voor ons’, vertelde ons moeder zaliger me ooit. En ze heeft gelijk gekregen Michel Van Hoof

Van Hoof staat in ‘zijn’ Herenthout bekend als een echte spring-in-’t-veld. Als schepen liep dat moeilijker. “Ik wil weer 100 procent mezelf kunnen zijn.”

De onlangs overleden moeder van Van Hoof had deze afloop al voorspeld: “Ons moeder zaliger is de enige die me ooit gezegd heeft om niet in de politiek te stappen. Michel, stopt daar toch mee! Dat is niks voor ons. En ze heeft jandorie nog gelijk gekregen”, vertelt Michel. “Ik ben dat onlangs aan haar graf nog gaan zeggen.”

Niet gelukkig

Burgemeester (en partijgenoot) Stijn Raeymaekers licht het vertrek van zijn schepen toe: “Ik was enerzijds verrast maar anderzijds ook niet. Als je zijn typische lach minder hoort, dan scheelt er iets. Toen Michel me vertelde dat hij niet gelukkig was als schepen, hebben we gepraat, ook met de partij. Dit is de beste oplossing. Zijn vertrek als schepen is één ding, de toekomst met Michel als vriend en partijgenoot is minstens even belangrijk. Ik wens hem alle succes toe.”

Van Hoof blijft niet bij de pakken zitten. Met zijn horeca-ervaring gaat hij in het Herenthoutse restaurant ‘De Pastinaak’ werken. “Allemaal bedankt voor het vertrouwen dat jullie mij gaven”, zegt Van Hoof nog aan zijn kiezers. Tot in’t dorp!”