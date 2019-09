Schepen Michel Van Hoof (Eenheid) zet stap opzij in Herenthout: “Schepen zijn en alles wat daarbij komt kijken is niet mijn ding, dat werd me stilaan duidelijk” Jurgen Geyselings

09 september 2019

15u42 0 Herenthout In Herenthout wordt het politieke landschap een dik half jaar na de samenstelling van het nieuwe gemeentebestuur hertekend. Michel Van Hoof (Eenheid) ziet af van zijn ambt als schepen. “Ik heb voor mezelf de balans opgemaakt en heb gezien dat schepen zijn en alles wat daar bij komt kijken, niet echt mijn ding is! Om ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur de goede weg kan blijven volgen heb ik besloten om de handdoek in de ring te gooien”, weet Van Hoof.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verraste Michel Van Hoof met zijn verkiezingsuitslag. De immer goedlachse en graag geziene Herenthoutenaar wist maar liefst 532 voorkeurstemmen te verzamelen. Hiermee nestelde hij zich in de top vijf qua individuele resultaten. De Herenthoutse stemmer liet duidelijk blijken dat ze vertrouwen hadden in Michel en hij ging dan ook vol overtuiging de rol van schepen in het stoetersdorp aan. Na een dik half jaar werd het voor Van Hoof duidelijk dat hij niet meer zichzelf kon zijn in het dagelijkse leven en zo kwam hij tot het besluit om een punt te zetten achter zijn korte schepen-bestaan. In de toekomst zal hij nog wel deel uit maken van de Herenthoutse gemeenteraad, maar dan als gemeenteraadslid.

Vervangers

Machteld Ledegen (Eenheid), in het verleden ook reeds schepen in Herenthout zal op basis van haar verkiezingsresultaat het schepenambt van Michel overnemen. Ze stond de voorbije maanden steeds beschikbaar voor haar partijgenoten om in te springen waar nodig, zoals ze ook nu zal inspringen om het gat dat Michel achterlaat in te vullen in het schepencollege. In de tweede helft van de legislatuur zal Sander Ooms (Eenheid) de bevoegdheden van Machteld overnemen.

Weloverwogen beslissing

Michel, politiek da’s niks voor ons vertelde ons moeder zaliger me ooit. En ze heeft nog gelijk gekregen ook! Michel Van Hoof

Michel Van Hoof staat in ‘zijn’ Herenthout bekend als een uitermate uitbundig en levendige persoonlijkheid. Stilaan verdwenen deze eigenschappen en de voormalig schepen raakte meer en meer gevangen in zijn eigen politieke persoonlijkheid. “Ik wil terug 100% mezelf kunnen zijn in wat ik doe en laat en ervaar het schepenambt daar soms als een belemmering. Als Michelleke zijn eigen niet kan zijn is hij Michelleke niet meer! Zo, ik begrijp dat de meesten wel even op hun stoel moeten gaan zitten maar neem gerust van mij aan dat dit voor iedereen het beste is om Herenthout terug helemaal op de rails te krijgen. En dat willen we toch allemaal?”. Dat Michel niet voorbestemd voor de politiek is, dat wist op voorhand niemand. Uitgezonderd Michel zijn onlangs overleden moeder blijkbaar: “Ons moeder zaliger is de enige persoon die me ooit gezegd heeft om niet in de politiek te stappen. Michel, stopt daar toch mee! Dat is niks voor ons. En ze heeft jandorie nog gelijk gekregen”, vertelt Michel. “Ik heb ze onlangs aan haar graf nog gaan zeggen dat ze gelijk heeft gekregen ook.”

vriend en partijgenoot

Burgemeester en tevens partijgenoot Stijn Raeymaekers licht het verrassende vertrek van zijn schepen toe: “Ik was enerzijds verrast door de melding van Michel en aan de andere kant misschien ook niet. We kennen allemaal de typische en vrolijke lach van Michel en als je die plots minder hoort, dan scheelt er iets. Toen Michel me vertelde dat hij niet gelukkig was als schepen, hebben we hierover samen gezeten en er open over vergaderd met de partij. De oplossing die nu is gevonden, is zoveel mogelijk gericht op evenwicht en continuïteit voor de gemeente. In het lopende veranderingstraject is dat belangrijk voor alle betrokken partijen. Het verdient in mijn ogen vooral respect dat er politici als Michel zijn, die vanuit hun hart en gevoel blijven handelen. Het is soms makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan om idealen boven financiën te plaatsen. Het vertrek van Michel als schepen is één ding, de toekomst met Michel als vriend en partijgenoot is minstens even belangrijk. Ik weet dat Michel al volop bezig is met zijn toekomst te plannen en wens hem daar alle succes bij.”

En die toekomst is Michel ondertussen al gunstig gezind. De Herenthoutenaar blijft niet bij de pakken zitten en zet ondertussen zijn zinnen op een nieuwe job. Met zijn horeca-ervaring in het verleden was hij in geen tijd de geschikte kandidaat om in de toekomst als medewerker in een Herenthoutse restaurantzaak ‘De Pastinaak’ aan de slag te gaan. Tot slot komt Van Hoof nog met een kort maar krachtig dankwoord richting zijn talrijke kiezers: “Ik wil hierbij benadrukken dat dit 100% mijn beslissing is en dat ik blij ben dat ik dit in goede verstandhouding met mijn partij Eenheid heb kunnen bespreken. Allemaal bedankt voor het vertrouwen dat jullie mij gaven. Na lang overleg met de partij zijn we tot het besluit gekomen dat ik in Herenthout toch nog actief zal blijven als gemeenteraadslid. Tot in’t dorp!”