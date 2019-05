Samenwerking maakt van ‘Pauze in ‘t Park’ feest voor de kinderen Jurgen Geyselings

23 mei 2019

16u55 0 Herenthout Tal van Herenthoutse organisaties hebben gisteren, zoals de traditie het vraagt, de handen in elkaar geslagen om in het Herenhoutse park achter de kerk een fantastische editie van ‘Pauze in het Park’ voor te schotelen aan de kinderen. De organisatie van deze leuke traditie ligt in handen van de scholen, de kinderopvang, tal van sport- en vrijetijdsverenigingen, de gezinsbond, de schilmoemoes, de GROS-raad en nog vele meer helpende handen. Het optreden van de magische bubbelshow en de aanwezigheid van de Herenthoutse PretCamionette gaven de namiddag net dat tikkeltje meer.

Onder een stralende lentezon zakten vele Herenthoutse kinderen af naar het gemeentelijk park, voor de gelegenheid totaal omgetoverd tot één groots speelparadijs tijdens ‘Pauze in ‘t Park’. Een initiatief dat kadert in de ‘week van de opvoeding’, een jaarlijks terugkerend initiatief van het expertisecentrum opvoedingsondersteuning (EXPOO). De ‘week van de opvoeding’ maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Onder de leuze ‘Opvoeden, dat doen we samen’ leek het een perfecte combinatie met de organisatie van ‘Pauze in’t Park’.

Er werd in het Herenthoutse park op woensdagnamiddag ook een plekje voorzien waar de Herenthoutenaar terechtkon voor alle informatie betreffende de nakende opening van ‘Het huis van het Kind Herenthout’, dat officieel haar deuren opent op 24 juni. In het Huis van het Kind, dat zal gehuisvest zijn in de Kloosterstraat, kan iedereen in de toekomst terecht voor informatie en ondersteuning op vlak van opvoeding, ontwikkeling en het opgroeien van kinderen en jongeren. Wetende dat de leuze van de speelnamiddag in het park ‘Opvoeden, dat doen we samen’ was, kregen de mensen van Het Huis van het Kind Herenthout terecht hun een plekje tussen de rest van het gezelschap.