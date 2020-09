Rode sjoekes en filmpjes voor de klas: zo zet de Herenthoutse leidingsploeg het chirojaar in Jurgen Geyselings

12 september 2020

10u22 58 Herenthout Chiro Herenthout laat zich de komende dagen van zijn creatiefste kant zien. In de aanloop naar het nieuwe chirojaar dat aanvangt op zondagen 27 september en 4 oktober kondigt de leidingsploeg tal van acties aan.

In een normale jaargang gaat de start van het chirojaar in Herenthout gepaard met verschillende activiteiten. Door corona kunnen deze groepsactiviteiten jammer genoeg niet plaatsvinden. Met de lancering van een eigen ‘sjoeke’, een filmpje dat verspreid zal worden op meerdere scholen en een opvallend aangeklede inkom aan het terrein aan de Bouwelsesteenweg biedt de Herenthoutse leidingsploeg alvast enkele mooie blikvangers aan.

Rode sjoekes

“Leden werven is moeilijk in deze tijden, dus hebben we alternatieven gezocht”, vertelt leider Jeroen Echelpoels. “Die rode sjoekes zijn een mooie manier om op te vallen bij de burgers, maar toch niet in contact te moeten komen met de mensen. Ze zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 19 september tot en met zondag 27 september bij de drie Herenthoutse bakkers: Bakkerij Eykens, Bakkerij Wim Horemans en Bakkerij Prims.”

(Lees onder foto verder)

Geen schoolbezoeken

In een normaal jaar gaat de leidingsploeg langs bij de Herenthoutse scholen om de kinderen warm te maken voor de startdagen, helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. “In de plaats van die bezoekjes hebben we een filmpje gemaakt dat de leerkrachten voor ons gaan afspelen voor de klas”, gaat Jeroen verder. “Normaal gezien vindt ieder jaar onze startavond ook plaats in GOC Ter Voncke, met acties van de leden waarbij op het einde van de avond de leidingsploeg voorgesteld wordt. Dit jaar deden we die acts al op kamp en zullen we die op onze Facebookpagina laten verschijnen. Net zoals de voorstelling van de nieuwe leidingsploeg die op 20 september live te zien zal zijn.”

Tot slot gaat ook de jaarlijkse optocht door de Herenthoutse straten niet door bij de aanvang van de startdag. “In plaats van deze stoet die rondtrekt met een gesjorde stoetwagen zal de inkom van het terrein een opvallende, grote gesjorde inkleding krijgen”, besluit Jeroen.