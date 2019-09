Rode Kruis Herenthout zet cursisten, bloedgevers en medewerkers in de bloemetjes Jurgen Geyselings

08 september 2019

09u00 0 Herenthout In de gemeentelijke feestzaal van Herenthout, gelegen naast het gemeentehuis, zetten de mensen van de Rode Kruis afdeling Herenhout op vrijdagavond enkele verdienstelijke bloedgevers, cursisten en vrijwilligers in de bloemetjes tijdens een huldigingsreceptie.

De Herentoutse afdeling van het Rode Kruis organiseert een viertal keer per jaar een bloedgevers-avond in de vrije lagere school in de Schoeterstraat te Herenthout. In 2018 mochten de mensen van het Rode Kruis afdelingHerenthout 593 donors ontvangen gedurende deze avonden. Wat neerkomt op een gemiddelde van om en bij de hondervijftig bloedgevers per georganiseerde avond.

Elk jaar organiseert de Rode Kruis afdeling Herenthout een combinatiecursus Eerste Hulp en Helper. Begin 2019 vond ook zo een cursus plaats, uiteindelijk namen elf van de vijftien deelnemers aan de cursus deel aan het eindexamen. Alle deelnemers aan het examen behaalden hun brevet en ontvingen dit tijdens de receptie vrijdagavond. Ook dit najaar organiseert de afdeling een combinatiecursus Eerste Hulp en Helper.

Verder zette de Herenthoutse afdeling hun plaatselijke vrijwilligers in de bloemetjes. August Van Dyck, Ann Peeters, Ives Augustijnen, Ivo Bosschaerts en Maarten Garroy waren de feestneuzen van dienst die een erkenning kregen voor hun jarenlange, tomeloze inzet binnen de Herenthoutse afdeling van het Rode Kruis.

Tot slot ging er nog een dankwoord van het Rode Kruis richting het Gemeentebestuur van Herenthout: “Als laatste wil onze afdeling absoluut het gemeentebestuur van Herenthout danken. Geregeld kunnen we rekenen op logistieke steun of praktische zaken die onze werking vooruit helpen. Ze trekken ook het project hartveilig, een initaitief dat gesmaakt wordt door de Herenthoutenaar.”