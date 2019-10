Reporter van De Ideale Wereld komt de Herenthoutenaar informeren over fake nieuws Jurgen Geyselings

16 oktober 2019

17u22 0 Herenthout De bibliotheken in het Neteland organiseren dit najaar enkele lezingen over uiteenlopende thema’s. Zo komt komende week de Herenthoutse Bib aan de beurt. Reporter Luc Haekens, bekend van De Ideale Wereld, komt er meer vertellen over hoe fake sommige berichtgeving via media wel kan zijn.

Op woensdag 23 oktober organiseert de Herenthoutse Bibliotheek een lezing over fake nieuws. In GOC Ter Voncke neemt reporter Luc Haekens, bekend als verslaggever bij De Ideale Wereld, je mee met zijn lezing ‘Wie gelooft die reporters nog’. De reportages van Haekens op televisie zijn hilarisch, maar vaak met een maatschappijkritisch kantje eraan vast. Luc Haekens weet als de beste hoe de media de waarheid kan manipuleren en hoe mensen blindelings geloven wat er door de media wordt voorgeschoteld. De reporter vertelt de aanwezigen alles over dit gebeuren. Om de ongelovigen te overtuigen brengt hij op 23 oktober enkele verrassende filmpjes mee naar Herenthout.

De lezing is een organisatie van de bibliotheken Neteland, Grobbendonk (14 november) en Vorselaar (27 november) komen later dit jaar nog aan de beurt. Daar staan nog lezingen met Hojo Beeckman over Vlaanderen in de knoop en met psycholoog Paul Verhaeghe over de gestoorde maatschappij en individuen te wachten op de nieuwsgierigen.