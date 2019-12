Reflectoren maken zebrapaden in Herenthout zichtbaarder Jurgen Geyselings

13 december 2019

10u22 3 Herenthout De gemeente Herenthout gaat reflectoren plaatsen aan verschillende zebrapaden. Dat moet de veiligheid verhogen.

Nog voor het nieuwe jaar van start gaat, zullen er in Herenhout in een aantal zebrapaden inbouwreflectoren worden geplaatst. Deze actie kadert in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ waarvoor de gemeente Herenthout zich eerder dit jaar engageerde.

Concreet gaat het over de zebrapaden ter hoogte van Bouwelse Steenweg-Albertstraat, Vonckstraat-Schoetersstraat en Molenstraat-Cardijnlaan. De reflectoren werken op zonne-energie. De reflectoren zijn milieuvriendelijker en hebben een langere levensduur. Bovendien zijn ze overrijdbaar, waterdicht en zoutbestendig.