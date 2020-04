Reeds 158 zelfstandigen in het Stoetersdorp vroegen een corona hinderpremie aan Jurgen Geyselings

30 april 2020

09u45 0 Herenthout In Herenthout hebben ondertussen al 158 zelfstandigen een corona hinderpremie aangevraagd. Het gaat hier om de zelfstandigen die door de opgelegde maatregelen de deuren moesten sluiten.

“Tijdens de coronacrisis ondersteunt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) de lokale handelaars met een hinderpremie en binnenkort ook met een compensatiepremie”, weet Herenthouts schepen van Lokale Economie en Middenstand Maurice Helsen (CD&V). “Voor ons dorp, Herenthout, werden er tot op de dag van vandaag 158 hinderpremies aangevraagd, waarvan er tot nog toe 141 werden uitbetaald. Tevens werden er in Herenthout 111 dagvergoedingen uitbetaald.” Dat niet alle aanvragen reeds hun compensatie kregen, heeft als oorzaak dat het aantal aanvragen in Vlaanderen enorm hoog ligt en nog niet alle dossiers behandeld konden worden.

Hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt vierduizend euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. Het gaat dan onder meer over de horeca-uitbaters, kappers en dergelijke.

Compensatiepremie

Tevens betekenen de coronamaatregelen voor sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd dan weer de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt drieduizend euro, voor wie de zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefent bedraagt de premie de helft.

Cruciaal

De dagvergoeding per bijkomende verplichte sluitingsdag die samenvalt met de normale openingsdagen bedraagt honderdzestig euro. Dagvergoedingen tellen vanaf 6 april en worden per schijf van veertien dagen uitgekeerd aan de zelfstandigen. Zonder deze financiële ondersteuningen zouden vele zelfstandigen in gans Vlaanderen de coronacrisis niet overleven. “Deze maatregelen zijn dan ook cruciaal voor onze lokale handelaars”, besluit Maurice Helsen.