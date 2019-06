Recensie Pastinaak: finesse in de Kempen Annelin Marien

05 juni 2019

10u31 0 Herenthout Pastinaak in Herenthout won in zijn beginjaren nog de Horeca Award voor beste starter, maar ondertussen bestaat het restaurant/feestzaal al 10 jaar. Het grote, mooie pand (met idem parking en tuin) heeft ook een modern interieur, en hoewel het maandagavond is, zijn er toch best wat tafels gevuld.

Nadat onze bestelling is opgenomen en het aperitief voor onze neus staat, krijgen we een amuse. Altijd een leuke verrassing! Als voorgerecht gaan we voor de trend van het moment: ik heb de asperges op Vlaamse wijze genomen, mijn vriend de aspergeroomsoep. Ik krijg vier grote asperges met botersaus, maar die is gepimpt met stukjes ei en kruiden: heel lekker! De soep is zacht en romig, dus die is ook goedgekeurd.

Na het voorgerecht krijg ik zalm met gewokte groenten en graanmosterdsaus, mijn vriend neemt een slaatje met geitenkaas. De zalm is dik in orde, en ik krijg zeker een groot genoeg stuk. Vooral de gewokte groenten vind ik heel lekker, die zijn gemarineerd in sojasaus. Het slaatje met geitenkaas is ook deftig, daar kan je ook weinig mis mee doen. Mijn vriend vindt de vinaigrette misschien iets te subtiel, maar eet zijn bord toch smakelijk leeg.

Vervolgens delen we het suggestiedessert, bananencake met pistache-ijs. Je ziet dat er werk in dit dessert is gestoken: het ziet er mooi uit, de smaken passen goed bij elkaar, en er komt een heel lekker bananensausje bij. Wij hebben hier goed gegeten, en komen zeker nog eens terug!

Contactgegevens:

Herentalsesteenweg 69, 2270 Herenthout

014/51.74.64

info@pastinaak.be

Openingsuren:

Alle dagen vanaf 11u, op zaterdag en zondag enkel voor feesten

Prijzen:

Voorgerechten: 5 - 17 euro

Hoofdgerechten: 17,5 - 31,5 euro

Desserts: 6,5 - 8,5 euro

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Sterren: 4/5