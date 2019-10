Projectontwikkelaar kondigt groots bouwproject aan op terreinen van de vroegere Supermarkt Poelmans

“De gesprekken met het gemeentebestuur zijn alvast opgestart” Jurgen Geyselings

25 oktober 2019

15u56 1 Herenthout Wat al lang de ronde deed in het Herenthoutse dorpsleven, krijgt sinds deze week een bevestiging. Op de parking van de leegstaande panden van supermarkt Poelmans verscheen een groots bord met als mededeling “Elements Development realiseert hier binnenkort een nieuw woonproject”.

Aan menig toog in Herenthouts café gingen de leegstaande panden van de vroegere supermarkt Poelmans over de tong de afgelopen jaren. Steeds weerklonk hetzelfde verhaal: “Daar zullen waarschijnlijk wel appartementen komen!”. Ondertussen, meer dan twee jaar na de sluiting van de supermarkt in het Herenthoutse centrum stonden de gebouwen en de parking van de winkel leeg. Halverwege deze week zagen passanten dan plots het bord van de Lierse projectontwikkelaar ‘Elements Development’ verschijnen op de parking. “Er zijn inderdaad verkennende gesprekken opgestart met het gemeentebestuur van Herenthout om op de Poelmans-site en de omliggende woningen een bouwproject te verwezenlijken”, klinkt het bij Thomas Van Hemelen, medewerker bij Elements Development. “De vergunning is ondertussen in aanvraag. Veel kunnen we nog niet kwijt over ons project omdat alles nog in zijn beginfase zit, maar dat er meer dan waarschijnlijk appartementen in een deel van de Zwanenberg, de Molenstraat en de Koestraat op de planning staan, dat kunnen we kwijt. Met het gemeentebestuur van Herenthout werd er de afspraak gemaakt dat het binnenplein tussen de appartementen alvast een groene aanblik zal krijgen. Wanneer de werken zullen aanvatten of afgerond zijn is momenteel voor ons ook nog koffiedik kijken.”

Op 1 april zal ik onherroepelijk de deuren van mijn café moeten sluiten Ludwig Leysen

Over het hoe en wanneer kon men bij de projectontwikkelaar dus niets kwijt. Dan gingen we maar ten rade bij Ludwig Leysen van Café De Veurleste in de Molenstraat. Het café is gevestigd in één van de gebouwen waar het nieuwe woonproject zal verschijnen. “Eigenlijk weet ik van het hele gebeuren ook bitter weinig”, zegt de cafébaas. “Ik weet dat ik op 1 april van volgend jaar onherroepelijk de deuren van mijn café zal moeten sluiten. Hier en daar hoor ik al eens vallen dat het zou gaan om tweeënzestig appartementen, maar dat is toogpraat. Ook zouden de drie laatste huizen op de hoek van de Koestraat en de Molenstraat overeind blijven staan, inclusief restaurant Mangé. De rest van de gebouwen tussen beide straten zal plaats moeten maken voor het nieuwe project.”

150 appartementen

Het woonproject in de Molenstraat is, na de projecten op de Itegemse Steenweg recht over het rusthuis, de vele appartementen aan Hoog Huis op de Nijlense Steenweg en de recente opstart van de graafwerken naast de kerk,het vierde appartementencomplex in Herenthout op korte tijd. Met al deze projecten samen zal Herenthout ineens meer dan honderdvijftig appartementen extra tellen.