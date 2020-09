Prinsengilde is dringend op zoek naar nieuwe standplaats voor hun praalwagen Jurgen Geyselings

02 september 2020

10u45 4 Herenthout De Herenthoutse prinsen zijn dringend op zoek naar een nieuwe opslagplaats voor hun praalwagen. Omdat de huidige opslagplaats binnenkort afgebroken zal worden, is de Prinsengilde van Peer Stoet genoodzaakt een andere locatie te zoeken.

“De Gilde van Peer Stoet, de vereniging van ex-prinsen in Herenthout, is dringend op zoek naar een nieuwe standplaats voor hun carnavalswagen! De wagen van de keizers en de oud-prinsen dreigt in weer en wind te komen staan omdat de huidige standplaats wordt afgebroken. Om onze wagen voor de toekomst te beschermen is er een nieuwe overdekte standplaats nodig”, met deze woorden lanceerde oud-prins Charel Van de Wouwer een oproep via sociale media richting de Herenthoutenaar of naar iemand met een mogelijke opslagplaats in één van de nabijgelegen dorpen.

Henrad

We legden ons oor te luister bij oud-prins Francois I om verdere info over het nakend probleem van de standplaats voor de prinsenwagen te verschaffen. “Onze huidige prinsenwagen is eigenlijk niet af te breken en we dienen hem in zijn geheel een standplaats te kunnen geven”, vertelt oud-prins Francois Gysemans ons. “We zoeken een loods, afdak of oude fabriekshal waar hij beschermd staat tegen het gure weer. De laatste jaren hadden we het geluk hem te kunnen plaatsen in de oude fabriekshal van Henrad in Herentals, maar aangezien er plannen zijn dat deze tegen de grond gaat, zijn we dringend op zoek naar een alternatief hiervoor.”

12 meter lang

Het gaat om een praalwagen waarop tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht in Herenthout een twaalftal oud-prinsen plaatsnemen. De wagen heeft een breedte van 2,65 meter, is bijna 2,80 meter hoog en is maar liefst 12 meter lang. De ingang van de opslagplaats dient dus drie meter op drie te zijn om hem in zijn geheel binnen te krijgen.

We komen de wagen een week voor de carnavalstoet ophalen en brengen hem na de tweede optocht terug. De overlast van passanten wordt dus tot een minimum beperkt. Prins Francois I

“De wagen blijft een gans jaar onaangeroerd op zijn plaats staan en wordt afgedekt met een zeil. Er komen dus geen onnodige passanten langs op de plek waar de prinsenwagen opgeslagen staat”, klinkt het verder. “Enkel een week voor de optocht komen we hem ophalen en een week na de optocht zetten we hem terug op zijn plaats. De overlast van vreemden in de opslagplaats is dus zeer beperkt.” Mensen die zich geroepen voelen om de Herenthoutse prinsen een handje toe te steken bij het ‘opslagprobleem’ voor de praalwagen kunnen contact opnemen met Prins Francois op het nummer 0477 75 91 01. De Herenthoutse prinsengilde zal u eeuwig dankbaar zijn!