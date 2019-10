Prins Wim II heerst in 2020 over de Herenthoutse carnavalstoet Jurgen Geyselings

12 oktober 2019

10u44 2 Herenthout Carnavalsvereniging Peer Stoet uit Herenthout verkoos gisteren een nieuwe prins voor de carnavalstoet die zal doorgaan in 2020. Er stelden zich twee Herenthoutse carnavalisten kandidaat om de volgende jaargang met de scepter te zwaaien. Brent Torfs nam het in de prinsenverkiezing op tegen Wim Mertens, twee deelnemers met een mooi stoetverleden. Uiteindelijk kwam het bestuur van Peer Stoet naar buiten dat na de stemming Prins Wim II de bovenhand nam van zijn tegenkandidaat.

Ieder jaar is het weer nieuwsgierig uitkijken naar de nieuwe kandidaten die zich voorstellen bij Peer Stoet om zich een jaar om te laten dopen tot Prins van het stoetersdorp. Dit jaar kreeg de carnavalsvereniging twee kandidaturen toegestuurd. Enerzijds kwam de jeugdige Brent Torfs op het prinsentoneel verschijnen en anderzijds kwam de ervaren rot Wim Mertens zich aandienen als kandidaat prins. Op vrijdagavond vond dan in café Het Molenhuis in Herenthout de uiteindelijke stemming en bekendmaking van de nieuwe prins plaats. Als winnaar kwam Wim Mertens uit de bus. Wim zal door het stoetleven gaan als Wim II omdat er in het verleden al een andere Wim prins werd, Wim van Looy.

JOT

In 2020 zal Prins Wim dus heersen over feestend Herenthout. Wim is geboren in 1972 en een geboren en getogen Herenthoutenaar. Samen met zijn vrouw Kathleen Goeyvaerts hebben ze twee kinderen, Janne en Rune. Op tienjarige leeftijd, reeds in 1982, nam Wim voor het eerst deel aan de Herenthoutse Carnavalstoet. Na vele omzwervingen via verschillende stoetgroepen kwam Wim dan in 1996 bij stoetgroep JOT (Just Oep Taad) terecht, een bende waarmee hij vandaag de dag nog steeds deelneemt aan de jaarlijkse hoogmis voor de Herenthoutenaar.

Wim kwam onder meer al in het Herenthoutse straatbeeld tijdens de optochten als Zwaan, als gepensioneerde, als kabouter, als deelnemer aan de love parade, als oud-strijder, als operazanger en nog zoveel meer. Sinds enkele jaren is hij één van de grote voortrekkers van zijn carnavalsgroep JOT. Volgens sommigen zou de groep zonder Wim zijn aandeel misschien wel door het leven moeten gaan als ‘Veul Te Laat’ in plaats van ‘Just Oep Taad’.

Sinds de busreizen met Prins Stijn is het gevoel om prins te worden echt serieus gegroeid Wim Mertens

“Het was van mij al een hele poos een stille wens om prins te mogen worden in Herenthout”, vertelt de nieuwbakken prins carnaval. “Sinds de busreizen met de raad van elf bij Prins Stijn een tweetal jaar geleden is dan het gevoel om prins te worden echt serieus gegroeid. Ook mijn toekomstige nar Anton maakte deel uit van deze raad van elf.” Wim maakte in het verleden twee keer deel uit van de raad van elf en ook zijn dochter Janne ging al door het leven als dansmarieke. “Ik ben heel dankbaar naar het bestuur van Peer Stoet dat ze mij deze kans willen geven”, besloot prins Wim. “Tot slot toch nog een woordje richting mijn concurrent voor de prinsenverkiezing, Brent Torfs. Brent is nog jeugdig en een stoeter in hart en nieren, vandaar dat hij zeker in de toekomst zijn kans nog eens moet wagen om prins te worden. Zijn prinsendom zal er zeker nog van komen dan!”