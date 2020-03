Polle Pap en Jan Leyers zetten een uitverkochte Zaal Lux zonder enig probleem in vuur en vlam Jurgen Geyselings

09u34 3 Herenthout Een uitverkochte Zaal Lux in Herenthout genoot zondagavond van het optreden van Soulsister. Paul Michiels (71) en Jan Leyers (61) traden er voor het eerst op sinds 1989 en gaven het beste van zichzelf op het legendarische podium.

Een avondje Lux om U tegen te zeggen! Jan Leyers en Paul Michiels zetten op zondagavond de Herenthoutse Zaal Lux in vuur en vlam. De heren van Soulsister kwamen er langs voor een try-out van hun concertreeks waarin ze hun album ‘Heat’, dat exact dertig jaar verscheen, in de bloemetjes zetten. Een nokvolle zaal genoot van de nog immer helder klinkende stem van jawel, ‘meneer’ Polle Pap aan de zijde van zijn eeuwige muzikale partner Jan Leyers.

Zaal Lux? Dat is er eentje zoals een echte concertzaal moet zijn, met de geur van bier, zweet en rook. Pure nostalgie! Jan Leyers

Het was van in maart 1989 geleden dat Soulsister op het podium stond in de Herenthoutse zaal. “En of ik me dat nog herinner”, klinkt het bij Paul Michiels. “We waren destijds op tour door gans Europa en hielden die avond halt in Herenthout, net terug uit Spanje. Zaal Lux zat toen nokvol, net als vandaag. Tijdens het concert was het in de zaal zo warm dat de condens van het plafond naar beneden viel op het publiek.” Ook compagnon Jan Leyers kan zich het avondje Lux in ‘89 zich nog perfect voor de geest halen. “Het was een avondje rock and roll, zoals een avondje rock and roll hoort te zijn”, weet hij. “Een zaal, zoals deze Zaal Lux was en eigenlijk nog steeds is, dat is er eentje die de geur van bier, zweet en rook met zich meebrengt, da’s pure nostalgie. Rauwigheid, zoals hier in de Lux, die vind je nog zelden. Maar voor een goed concert, moet dat er wel degelijk zijn!”

‘Heat’

De setlist van het concert zondagavond zat volledig op dezelfde lijn dan het lijstje van nummers op het album ‘Heat’. Vanaf de eerste noot zat het er knal op. Het aanwezige publiek genoot van nummers zoals daar zijn Facing Love, Well Well Well en She’s Gone. Tussendoor wist Polle Pap naar aloude gewoonte de dames in het publiek te charmeren, op z’n Kempens dan nog wel: “De schoonste meskes? Die wonen in Herenthout!”, klonk het bij de Heistenaar. En die Heistenaar, die kan er wat van. Eénenzeventig lentes jong, maar het minste spatje verval te merken aan hem.

De stem van Polle Pap, da’s precies of ik een cd heb opstaan, zo goed klinkt het! Concertganger

Dat Soulsister een band is die echt geniet van op het podium te staan, dat bleek nadat ze aan hun reeks van hits begonnen die niet op het album ‘Heat’ te vinden zijn. The way to your heart, Ain’t that simple en Tell me what it takes werden door het publiek luidkeels meegezongen. Het publiek genoot, beleefde en oordeelde. “Straffe kost”, klonk het op de toiletten tussen enkele concertgangers. “Het geluid en de stem van Polle Pap, da’s precies of ik heb een cd opstaan, zo goed klinkt het live in de zaal.”

Belle Perez

Bovenop het balkon van Zaal Lux, dat voor de allereerste keer dienst deed als ‘VIP’-ruimte genoot ene Belle Perez van het optreden van Soulsister. “De combinatie tussen Jan en Paul, da’s pure magie. Voor mij zijn beide heren echte iconen”, wist de Herenthoutse te vertellen. “En dan die zaal hier, zo authentiek. Ik ben hier nog nooit geweest, het is de eerste keer, maar het was me snel duidelijk: de muren van Zaal Lux die ademen muziek!” Het was overduidelijk dat ook Belle Perez onder de indruk was van de muziektempel op de Herenthoutse Markt: “Misschien krijg ikzelf ooit wel de kans om hier op het podium te staan, dat zou alvast fantastisch zijn”, wist ze te vertellen.

Meer van dat!

Alweer een geslaagd avondje Lux voor de bezoekers, de organisatoren en de artiesten. Zonder enige twijfel! Muziekminnend Herenthout en omstreken kijkt dan ook vol ongeduld uit naar meer concerten in Zaal Lux. Op vrijdag 20 maart komt alvast De Mens richting Herenthout en een maandje later, op zaterdag 18 april is het de beurt aan Absynthe Minded. Wat een weelde, wat een luxe...