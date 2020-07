POLL: Carnaval in het stoetersdorp in 2021? Ja of Nee? Voorzitter Peer Stoet twijfelt: “Een prins vinden? Moeilijk in deze onzekere tijden” Jurgen Geyselings

30 juli 2020

14u25 11 Herenthout Biostatisticus Geert Molenberghs stelt dat we beter een streep trekken door carnaval in 2021. Omdat carnaval in Herenthout sinds meer dan honderd jaar een begrip is, polsten we bij Peer Stoet voorzitter Gunter Nevelsteen naar zijn mening hierover.

“Prik geen trouw- of communiedatum, hoop niet op een skireis, houd kerst- en oudjaar kleinschalig en trek een streep door carnaval 2021”, deze vier stellingen stonden te lezen op de voorpagina van uw krant op donderdagochtend. Het is biostatisticus Geert Molenberghs die in een interview met deze uitspraken naar buiten komt.

Afgelast FEN-bal

“We proberen niet te veel na te denken over een carnavalsjaar zonder stoet, maar eerlijk gezegd moeten we er wel aan denken, en dat doen we ook”, vertelt Peer Stoet Voorzitter Gunter Nevelsteen. “We leven momenteel vooral in een ‘wat als’-wereld. ‘Wat als’ er niks mag plaatsvinden, maar ook ‘wat als’ er wel iets mag plaatsvinden onder bepaalde beperkte voorwaarden? Vragen waar we ons meer en meer vraagtekens bij stellen.” Het grote FEN-bal, het grootste carnavalsfeest in Vlaanderen georganiseerd door de Federatie van de Europese Narren (FEN), dat gepland stond in januari is alvast afgelast.

Geen bals, geen inkomsten, misschien zelfs geen optocht. Gaan we hierdoor in oktober wel een kandidaat prins vinden? Ik acht de kans klein... Gunter Nevelsteen (Peer Stoet-voorzitter)

Dat het niet enkel over het uitrijden van de carnavalsstoet in februari gaat, wordt duideijk wanneer Gunter zijn verhaal verder doet. “In oktober wordt er normaal gezien een prins verkozen voor het komende jaar, maar wat kunnen we die prins aanbieden? Geen bals om met de bus naartoe te rijden omdat ze afgelast zijn, geen bal waar hij zelf een flink deel van zijn nodige centen om het jaar mee door te komen verdient, misschien zelfs geen carnavalsstoet zelf?”, klinkt het. “Gaan we hiervoor wel een kandidaat vinden? Ik gok dat niemand staat te wachten om in een ongewis carnavalsjaar te springen als prins. Maar hiervoor hebben we nog tijd om te brainstormen tot oktober, wanneer de prinsenverkiezing op de agenda staat.” Ondertussen is men in Herenthout al wel iets gewoon betreffende tegenslagen rond het carnavalgebeuren: de voorbije jaren zag men telkens door het noodweer één van de twee optochten in het water vallen.

Optocht zonder prins?

De voorzitter vreest zelf dat het een carnavalloos jaar zal worden in 2021, maar dat opent perspectieven naar nieuwe ideeën natuurlijk voor de vereniging. “Wanneer ik eerlijk ben en nuchter nadenk, vrees ik dat er geen optocht zal zijn in het komende carnavalsjaar”, vertelt hij. “Te veel mensen zullen samenkomen tijdens zo’n optocht. Maar zeg nooit nooit, wie weet kan de optocht toch doorgaan, hetzij dan zonder een prins. U hoort het, het is aftasten en gokken. En dat in een wereld waarin we eigenlijk nog niet weten hoe het er morgen zal aan toegaan.”

Rouwende stoeters

Het blijft dus afwachten of er in 2021 praalwagens door het dorpscentrum van Herenthout zullen rijden. “Maar als een afgelasting van de stoet onze bijdrage kan zijn aan een gezondere en coronavrije wereld, dan werken we daar als Peer Stoet zijnde graag aan mee. Hoe pijnlijk het ook zal zijn!”, vertelt Gunter. “Er zijn veel ergere dingen in het leven dan een afgelaste carnavalsstoet. Ieder jaar ziet er wel iemand de stoet aan zijn neus voorbijgaan door ziekte of een jammerlijk overlijden in zijn omgeving. Ik acht de kans groot dat in februari vele rouwende stoeters zullen rondlopen in én rond Herenthout, maar alweer: afwachten!”